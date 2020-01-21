Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся на базу после более чем 10-месячного развертывания

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295-дневное развертывание — это самое длительное развертывание со времени окончания холодной войны.

ВМС США объявили о том, что 20 января ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln прибыла на военно-морской аэродром North Island, ознаменовав окончание 10-месячного развертывания в районах действия 6, 5 и 7-го флота США, информирует enovosty.com/news.

Ударная группа развернулась 1 апреля из Норфолка, штат Вирджиния, в поддержку стабильности и безопасности на море. Она находилась в рейсе вместе с основным кораблем USS Abraham Lincoln (CVN 72), воздушным крылом Carrier Air Wing 7 (CVW) 7, персоналом Carrier Strike Group (CSG) 12 и эскадрильей эсминцев (DESRON) 2.

«Я не могу не гордиться работой, которую наша команда выполнила во время этого развертывания», — сказал контр-адмирал Майкл Бойл, командир CSG 12. «В течение 10 месяцев матросы Abraham Lincoln Strike Group изменили ситуацию в некоторых из наиболее важных водных путей в мире, обеспечивая свободный поток торговли и сдерживая агрессию с помощью силы и готовности. Они могут вернуться домой, зная, что их служба нашему военно-морскому флоту и нашему народу имела положительное значение».

295-дневное развертывание — это самое длительное развертывание со времени окончания холодной войны.

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В начале мая ударная группа была направлена ​​в район операций 5-го флота США в ответ на реальные угрозы безопасности на море. В течение семи месяцев, проведенных в театре действий, ударная группа выдерживала критические операции по присутствию для сдерживания агрессии. Она также выполняла боевые задачи в поддержку операций «Стражи свободы» и «Непоколебимая решимость», в результате чего было совершено 392 боевых вылета и более 28 000 летных часов.

«Авианосец с запущенным воздушным крылом является одним из самых мощных активов, которые есть в распоряжении нашего флота», — сказал капитан Уильям Рид, командир CVW 7. «Воздушное крыло может передавать энергию от авианосца, предлагая как наступательные, так и оборонительные возможности».

Работая в районе операций 6-го флота США, ABECSG поддерживал усилия по обеспечению безопасности на коалиционных театрах, проводя многочисленные мероприятия по созданию партнерских отношений и взаимодействию в регионе. Ударная группа участвовала в различных многосторонних учениях по морской войне с участием военных из Великобритании, Италии, Румынии, Литвы и Испании, которые способствовали повышению квалификации в разных платформах и службах. Опираясь на усилия по привлечению ключевых лидеров, USS Abraham Lincoln принял международных лидеров, в том числе многочисленных послов, глав государств, глав обороны и представителей НАТО от региональных союзников.

Демонстрируя способность ВМС США действовать параллельно с родственными службами и собирать заслуживающие доверия боевые силы в любой точке мира, ударная группа также провела совместные операции с ударной группой John C. Stennis и Kearsarge Amphibious Ready Group, а также совместные учения с U.S. Air Force B-52H Stratofortress.

На 7-м американском флоте ударная группа проводила полеты внутри Южно-Китайского моря в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Принимая тайскую военную делегацию, ударная группа также работала над укреплением ключевых партнерских отношений в регионе.

За 10-месячное развертывание ABECSG преодолел более 64 000 морских миль и выполнил многочисленные проходы через транзитные проливы, такие как Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандеб, Ормузский пролив, Малаккский пролив и пролив Суригао.

Завершение развертывания также знаменует собой важную веху для USS Abraham Lincoln. Это развертывание является первым с момента завершения капитального ремонта топливозаправочного комплекса, стандартного периода жизненного цикла авианосца, предназначенного для подготовки его ко второй половине срока службы.

Находясь дома в Сан-Диего, USS Abraham Lincoln и его команда пройдут следующую стадию жизненного цикла эксплуатации и обслуживания корабля, но не раньше, чем у моряков появится возможность узнать немного о своем новом домашнем порте.