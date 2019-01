Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе

Ведущие мировые эксперты обеспокоены состоянием мировой экономики и считают, что ежегодные встречи в Давосе являются не достаточно эффективными

По мере того, как мировые финансовые и политические лидеры приезжают на Всемирный экономический форум в Давос, ведущие мировые эксперты выражают обеспокоенность состоянием мировой экономики и озвучивают прогнозы относительно того, что дальнейшая эффективная работа на форуме может оказаться под угрозой, — сообщает Пол Ваисмен и Джейми Китен в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Судя по состоянию мирового рынка и дисфункциональному состоянию глобальной политики, я бы предположил, что эти ежегодные встречи в Давосе являются не достаточно эффективными», — сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка CMC Markets UK.

IMF cuts global growth forecast to 3.5% for 2019 Cuts Germany to 1.3% from 1.9% Lowers EU to 1.6% from 1.9% Cites China slowdown and No deal Brexit as risks

Все большее беспокойство у экспертов вызывают прогнозы по глобальному росту на фоне роста процентных ставок и напряженности в торговле.

На протяжении большей части прошедшей четверти века доминировало мировоззрение, символизируемое Всемирным экономическим форумом, о необходимости расширения свободной мировой торговли и обеспечения более тесного сотрудничества между странами. Затем последовала негативная реакция со стороны американцев и европейцев, функционирование предприятий которых находилось под угрозой из-за более низкой зарплаты на аналогичных предприятиях Китая и других азиатских стран, что влияло на себестоимость продукции.

В своем интервью основатель ВЭФ Клаус Шваб подчеркнул необходимость более глобального «перспективного» сотрудничества, внедрение «ориентированного на человека» подхода к технологиям.

Глобализация способствовала росту доходов большого количества компаний и населения, но она также оставила некоторых людей и регионы “позади прогресса”. “В эпоху современных компьютерных технологий и интернет-ресурсов вы не можете себе позволить больше никого оставлять позади”, — сказал Шваб в конференц-центре Давоса.

Professor Klaus Schwab tells #gfc17 that building a sustainable and inclusive future requires agility from institutions, but also appreciation of the interdependence between issues and challenges https://t.co/8376SSbDUE

Габриэль Стерн, глава отдела глобальных макроэкономических исследований в Oxford Economics, утверждает, что мировая финансовая и политическая элита, принимающая участие в форуме и оказывающая влияния на мировую экономику, может на многое повлиять.

В своем отчете за этот месяц Стерн отметил, что индикаторы оценки большинства крупных экономик показывают негативные результаты. Стерн обеспокоен тем, что популистские высказывания «могут спровоцировать радикальную и непродуманную» политику, которая ускоряет инфляцию и увеличивает дефицит государственного бюджета.

The amazing thing about populism is that it hasnt been even stronger! Take a look at the GDP undershoots compared to IMF's 2008 projections. It beggars belief that the level of Greek GDP not much more than half what the IMF were expecting. Plenty of other bitter disappointments pic.twitter.com/1jNslBx1Iq

— Gabriel Sterne (@GabrielSterne) 10 січня 2019 р.