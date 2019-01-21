Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

21.01.2019 г.
18:53В России американцу отказали в возможности посещения брата в тюрьме
17:27Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе
16:18В Париже прошла многотысячная акция протеста против абортов
14:57Иран готовится к разрушительной войне с Израилем
14:49Королевский обман: Британцы начали сомневаться в беременности Меган Маркл
14:35Лукашенко сделал Беларусь "стратегическим партнером" Зимбабве и серьезно изучает возможности сотрудничества с Ганой
14:19Великое китайское подземелье: Пекин активно строит подземные военные базы
Все новости мира

Аналитика

21.01.2019126

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые ...
19.01.2019842

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...
17.01.2019604

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...

Последние новости

21.01.2019 г.
20:00 Стало известно, как роды влияют на старение женщины
19:53 Украинцы массово уезжают на работу в Литву
19:32 Во время пожара на кораблях в Керченском проливе погибли девять человек
19:30 ТОП-3 причины несварения желудка
18:53 В России американцу отказали в возможности посещения брата в тюрьме
18:41 Партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президенты
17:47 Силы ООС провели учения вблизи Мариуполя (ВИДЕО)
17:27 Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе
16:49 Отмена “ночного тарифа” на электроэнергию ухудшит конкурентоспособность украинской продукции, - Руслан Бортник
16:45 Покупка ДТЭК «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» выгодно потребителю, - эксперт
16:18 В Париже прошла многотысячная акция протеста против абортов
16:14 Деревянко: Требую прекратить проверки предпринимателей до проведения либеральной налоговой реформы!
15:32 СБУ против ФСБ: как спецоперации украинской спецслужбы ломают гибридные планы РФ (ВИДЕО)
15:07 Ударные вертолеты для ВСУ: рассмотрим возможные варианты, - Злой Одессит
14:57 Иран готовится к разрушительной войне с Израилем
14:52 Вероятного организатора убийства Кати Гандзюк наконец объявили в розыск
14:49 Королевский обман: Британцы начали сомневаться в беременности Меган Маркл
14:40 В США начали печатать на 3D-принтере запчасти для истребителей
14:35 Лукашенко сделал Беларусь "стратегическим партнером" Зимбабве и серьезно изучает возможности сотрудничества с Ганой
14:28 В Луганской области первый священник Московского патриархата перешел в Украинскую Православную Церковь
14:24 Когда лучше покупать доллары в Украине: экономист дал совет
14:23 Apple распродала весь запас устаревших смартфонов iPhone SE за несколько часов
14:22 Ученые выяснили, что полный отказ от алкоголя вреден для здоровья
14:19 Великое китайское подземелье: Пекин активно строит подземные военные базы
14:14 Медики перечислили продукты, вызывающие привыкание
14:08 В США представили проект "цифровой стены" на границе с Мексикой
14:08 Мариупольский порт занял второе место по объему перевалки металла
12:53 Глава Минздрава Ульяна Супрун рекомендует украинцем есть меньше черной икры
12:49 Ученые сообщили, что на планете есть еще один Бермудский треугольник
12:48 Китайский адмирал считает, что его страна должна «атаковать» американские супер-авианосцы
12:29 Назвали самый депрессивный день в году
12:18 Украина вошла в ТОП-10 крупнейших экспортеров молочной продукции
12:17 Дональд Трамп внес кардинальные изменения в программу противоракетной обороны США
11:51 Австрия не согласна с идеей единого бюджета ЕС
11:00 Доллар пошел вниз
10:52 Ракета «Авангард»: Путин опять врет
10:19 Япония заключит мирный договор с РФ в случае передачи двух островов
09:41 У неофициально трудоустроенных украинцев начнут отнимать субсидии
09:11 Стало известно, откуда у россиян мания величия
08:46 Томос: Филарет сделал важное заявление
08:18 Американцы впервые распечатали деталь для истребителя F-22
20.01.2019 г.
14:58 Африканцы пытались нелегально пересечь украинско-польскую границу
14:32 Умер самый старый мужчина на планете
13:28 На украинскую группу «Антитела» подали в суд
12:27 Фальсификат: в Украине часто маскируют йогурт под кефир
12:03 На Львовщине у подножия горы погиб турист
11:29 Ульяна Супрун назвала главное правило закаливания
11:01 Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта
10:20 Взрыв трубопровода в Мексике: количество жертв возросло до 73
09:47 США вывели на орбиту секретный разведывательный спутник (ВИДЕО)
09:25 ООС: На Донбассе ликвидирован еще один российский наемник
19.01.2019 г.
20:00 Украинский автомобильный завод осваивает новый вид продукции
19:30 Работа за границей: где ждут украинцев
19:00 В нынешнем году украинских водителей ждут налоговые сюрпризы
18:25 Трамп начал снимать оружейное эмбарго с Кипра
18:15 Смертность в Украине превышает рождаемость почти в два раза
18:00 ТОП-3 продукта разжигающих страсть
17:30 Эксперт рассказал, почему не отправляют в отставку непопулярное правительство РФ во главе с Медведевым
17:00 Ученые рассказали об опасности парного молока
16:30 В Киеве сообщили о заминировании торгового центра
Все новости »

Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Глобальная элита столкнулась с новыми вызовами на форуме в Давосе
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ведущие мировые эксперты обеспокоены состоянием мировой экономики и считают, что ежегодные встречи в Давосе являются не достаточно эффективными

По мере того, как мировые финансовые и политические лидеры приезжают на Всемирный экономический форум в Давос, ведущие мировые эксперты выражают обеспокоенность состоянием мировой экономики и озвучивают прогнозы относительно того, что дальнейшая эффективная работа на форуме может оказаться под угрозой, — сообщает Пол Ваисмен и Джейми Китен в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Судя по состоянию мирового рынка и дисфункциональному состоянию глобальной политики, я бы предположил, что эти ежегодные встречи в Давосе являются не достаточно эффективными», — сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынка CMC Markets UK.

Все большее беспокойство у экспертов вызывают прогнозы по глобальному росту на фоне роста процентных ставок и напряженности в торговле.

На протяжении большей части прошедшей четверти века доминировало мировоззрение, символизируемое Всемирным экономическим форумом, о необходимости расширения свободной мировой торговли и обеспечения более тесного сотрудничества между странами. Затем последовала негативная реакция со стороны американцев и европейцев, функционирование предприятий которых находилось под угрозой из-за более низкой зарплаты на аналогичных предприятиях Китая и других азиатских стран, что влияло на себестоимость продукции.

Читайте: Украина пообещала ЕС безопасность (10 лет назад)

В своем интервью основатель ВЭФ Клаус Шваб подчеркнул необходимость более глобального «перспективного» сотрудничества, внедрение «ориентированного на человека» подхода к технологиям.

Глобализация способствовала росту доходов большого количества компаний и населения, но она также оставила некоторых людей и регионы “позади прогресса”. “В эпоху современных компьютерных технологий и интернет-ресурсов вы не можете себе позволить больше никого оставлять позади”, — сказал Шваб в конференц-центре Давоса.

Габриэль Стерн, глава отдела глобальных макроэкономических исследований в Oxford Economics, утверждает, что мировая финансовая и политическая элита, принимающая участие в форуме и оказывающая влияния на мировую экономику, может на многое повлиять.

В своем отчете за этот месяц Стерн отметил, что индикаторы оценки большинства крупных экономик показывают негативные результаты. Стерн обеспокоен тем, что популистские высказывания «могут спровоцировать радикальную и непродуманную» политику, которая ускоряет инфляцию и увеличивает дефицит государственного бюджета.

Всемирный экономический форум сосредоточен на том, что он называет «Четвертой промышленной революцией» — серией быстрых достижений в области технологий и медицины, которые, как ожидается, преобразуют общество. Достижения в области робототехники и искусственного интеллекта могут привести к еще большему сокращению рабочих мест и подпитывать популистские настроения.

«Кажется, мы находимся на пороге невероятно новой эры автоматизации и научных достижений в области здравоохранения. Но как нам управлять этим процессом? И как нам управлять этим так, чтобы не оставить позади миллионы людей?», — сказал старший научный сотрудник Центра бизнеса и управления им. Моссавара-Рахмани в школе Кеннеди при Гарвардском университете Пол Шеард.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 539

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Партия Слуга народа выдвинула Зеленского кандидатом в президенты
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
Партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президентыВыборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документыВыборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
Все Выборы

Аналитика

USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Все статьи


Читайте также

Трамп не появится в Давосе из-за "шатдауна",- СМИ
 Давос выставил Путину пять условий
Бойкот Давоса: Политолог считает, что Россия пытается подорвать санкции
 Лещенко: Почему Трампу было интересней встретиться в Давосе с президентом Руанды, чем с Порошенко
Трюдо приехал в Давос в носках с уточками (ФОТО)
 Трамп обозвал прессу гадкой, за что был освистан
В Давосе президент Польши послал четкий сигнал Путину
 Новости дня: Трамп впервые выступил на форуме в Давосе

Армия

Вертолет Ми-24
Вертолет Boeing Sikorsky RAH-66 «Comanche» (США)
Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Боевая разведывательная машина FV107 Scimitar (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Виктор
ЧУМАК
Виктор
ПИНЗЕНИК
Роман
НАСИРОВ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 