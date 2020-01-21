Американская танковая бригада «Блэкджек» отправляется в Германию на учения «Combined Resolve XIII» (ФОТО)
Американская танковая бригада «Блэкджек» отправляется в Германию на международные учения «Combined Resolve XIII». В учениях примут участие около 5000 военнослужащих из 21 страны
Американская 2-я танковая бригада «Блэкджек» отправляется в Германию для приятия участия в международных военных учений «Combined Resolve XIII», организованных армией США. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
В настоящее время бригада «Блэкджек» отправляется в тренировочный лагерь Хоэнфелса. В учениях также примет участие 1-й батальон 8-го кавалерийского полка («Мустанг»).
Всего в учениях примут участие около 5000 военнослужащих из 21 страны. Учения «Combined Resolve XIII» проводятся раз в два года.
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Учения направлены на обеспечение региональной стабильности путем создания сотрудничества между вооруженными силами в многонациональной среде.
Целью учений «Combined Resolve XIII» также является поддержание в боевой готовности взлётных полос и обеспечение выполнения боевых задач авиационным подразделением при низких температурах воздуха.