ВВС США успешно провели военно-воздушные учения Rapid Buzzard (ФОТО)

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ВВС США совместно с болгарскими военнослужащими успешно провели военно-воздушные учения Rapid Buzzard

ВВС США совместно с болгарскими военнослужащими успешно провели военно-воздушные учения Rapid Buzzard. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Во время учений F-16 Fighting Falcons прибыли на авиабазу для дозаправки в “hot pit”. Германия предоставляла топливо для дозаправки военного вертолета C-130 из бензовоза R-11.

Летчики тренировались выполнять заправку с работающими двигателями в «hot pit». «Одно дело взлететь в Техасе и приземлиться в Оклахоме», — сказал подполковник Даниэль Линдси. «Другое дело — взлет в Италии и посадка в Болгарии. Здесь разные аэродромные возможности … мы потратили много времени на координацию, но получили ценный опыт».

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С помощью таких учений, как Rapid Buzzard, военнослужащие ВВС США и болгарские войска могут усовершенствовать свои боевые возможности, военные навыки и координацию действий.