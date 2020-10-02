В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя, — Reuters

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В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя. От полученных ожогов Славина скончалась на месте,

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина скончалась после того, как подожгла себя перед зданием местного управления МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Это произошло на следующий день после обыска ее квартиры полицией.

Перед самосожжением Ирина Славина написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».