В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя, — Reuters
В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя. От полученных ожогов Славина скончалась на месте,
Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина скончалась после того, как подожгла себя перед зданием местного управления МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Это произошло на следующий день после обыска ее квартиры полицией.
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.
Опубликовано Ириной Славиной Пятница, 2 октября 2020 г.
Перед самосожжением Ирина Славина написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».