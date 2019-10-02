В Пентагоне заявили, что уровень самоубийств среди американских военнослужащих достиг пятилетнего максимума

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Согласно опубликованному отчету Пентагона, уровень самоубийств среди военнослужащих, проходящих военную службу в США, достиг пятилетнего максимума в прошлом году

Уровень суицида среди американских военных США, составлял 24,8 самоубийств на каждые 100 000 военнослужащих, что намного выше показателя 18,5 пять лет назад., информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету Пентагона, опубликованному на прошлой неделе, число самоубийств среди военнослужащих, проходящих военную службу в США, достигло пятилетнего максимума в 2018 году. Действительно, 325 солдат, совершивших самоубийство, является самой большой потерей, с тех пор, как Пентагон начал отслеживать эту статистику в 2001 году. С 2004 года количество суицида среди американских военных превышает боевые потери. Пик самоубийств пришелся на 2012 год, когда США активно вели боевые действия в Афганистане и Ираке.

В последнем ежегодном отчете говорится, что в этом году совершивших самоубийство на 40 человек больше, чем в предыдущем году.

Министерство обороны, после учета возраста и пола, в своем докладе пришло к выводу, что самоубийства на военной службе службе соответствуют показателям для населения США в целом.

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«Хотя уровень суицида среди военных сопоставим с показателями гражданского населения, это не утешает», — заявил журналистам чиновник из Пентагона Элизабет Ван Винкл.

Корпус морской пехоты является самым молодым и наиболее активным среди мужчин, и именно там зафиксирован самый высокий уровень суицида — 31,4 самоубийств на каждые 100 000 морских пехотинцев.

По состоянию на конец июля в ВВС США 78 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. В середине августа «разбитый горем» командующий ВВС принял решение временно закрыть базу ВВС «Шоу» в Южной Каролине из-за трех самоубийств только в этом году. Сразу три моряка из экипажа авианосца USS George H.W. Bush («Джордж Буш»), который с 21 февраля проходит ремонт в Норфолке, на прошлой неделе покончили жизнь самоубийством.

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Департамент по делам ветеранов, также заявил, по крайней мере 60 000 ветеранов погибли в результате самоубийств за последнее десятилетие.