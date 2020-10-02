В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро

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В Европейском центробанке отметили, что цифровое евро сделает платежи быстрее, проще и безопаснее.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что «евро принадлежит европейцам и наша миссия — быть его хранителем. И на фоне того, что европейцы все чаще обращаются к цифровым технологиям, мы должны быть готовы выпустить цифровое евро», информирует enovosty.com/news.

В Европейском центробанке отметили, что цифровое евро сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. Это могло бы поддержать цифровизацию европейской экономики и активно стимулировать инновации в сфере розничных платежей.

«Каким бы ни был дизайн и функционирование цифрового евро, это будет электронная форма денег центрального банка, доступная для всех граждан и компаний — как банкноты, но в цифровой форме — для быстрых, простых и безопасных платежей», — говорится в сообщении ЕЦБ

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