В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

02.10.2020 г.
18:58Армения привела армию в полную боевую готовность
17:49В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя, - Reuters
16:55В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро
16:02В Германии показали прототип инновационной боевой машины (ФОТО)
15:51Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия"
13:15Коронавирус Трампа обвалил фондовые рынки и цены на нефть
12:47Украина может принудить Россию к миру. Кривонос назвал три шага
Все новости мира

Аналитика

30.09.2020

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
"Зеленый принтер" хоть и сбоит непрерывно, работая в аварийном режиме, но не перестает выдавать на-гора разного рода нормотворческий трэш под внешне ...
30.09.2020

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
ЕС посылает Киеву предупредительные "сигналы", возле Чугуева Харьковской области потерпел крушение самолёт АН-26 с курсантами на борту, а дискуссии вокруг ...
28.09.2020

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП

Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Доверие между Зе-командой и Западом в последнее время заметно пошатнулось и имеет потенциал к ухудшению. Всего год с начала работы новой власти понадобился ...

Последние новости

02.10.2020 г.
20:49 На оккупированный Донбасс прибывают наемники, - разведка
20:21 В Польше нашли потопленный пароход, где может находиться легендарная Янтарная комната
19:56 Во Львове голый мужчина гулял под дождем (ВИДЕО)
19:48 В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, - Юсупова
19:26 Топ-10 наиболее популярных новых авто
18:58 Армения привела армию в полную боевую готовность
18:45 Американский C-130J Super Hercules совершил вынужденную посадку в Украине
18:20 В Украину летят агенты ФБР
17:49 В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя, - Reuters
17:44 Взяв в список Лукьянчука, Пальчевский сделал контрольный выстрел по перспективам своей партии в Одессе — СМИ
17:28 На Камчатке погибли тысячи морских животных: берега завалены мертвечиной
17:26 Volvo начала выпуск своей первой электрической модели
17:23 Подозревают в коррупции: Фонд госимущества уволил председателя правления ОГХК Питера Дэвиса
16:55 В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро
16:22 На территории антикоррупционного суда прогремел взрыв
16:02 В Германии показали прототип инновационной боевой машины (ФОТО)
15:51 Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия"
15:25 Renault готовит электрический кроссовер с запасом хода 600 км
13:44 СБУ подозревает строительную компанию Вадима Столара в нанесении ущерба государству на полмиллиарда гривен
13:21 В харьковской гимназии отказались принять дочь погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом штурмана
13:15 Коронавирус Трампа обвалил фондовые рынки и цены на нефть
12:52 Эйдман рассказал, как путинская камарилья ответит за отравление Навального
12:47 Украина может принудить Россию к миру. Кривонос назвал три шага
12:32 Харьковский горсовет опровергает слухи о смерти Геннадия Кернеса от COVID-19
12:13 Украинцев вербуют для переводов по "отмыванию" нелегальных доходов - НБУ
12:10 Новый удар по Лукашенко: Беларусы готовят масштабные протесты
12:08 После дебатов Байден резко оторвался от Трампа
11:12 В Баку ожидают от России объяснений по поставкам вооружения в Армению
10:57 Минобороны готово заказывать БМ «Оплот», но есть условие
10:49 Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах
10:47 Мелания Трамп рассказала о своем заражении коронавирусом
10:42 Ливан заочно арестовал россиян по делу о взрыве в Бейруте
10:35 Санкции против Беларуси. Макрон рассказал, почему в "черном списке" нет Лукашенко
10:18 Российский трубоукладчик "Северного потока - 2" покинул немецкий порт Мукран
09:45 "Откажитесь от шантажа": Украина выдвинула требования перед Россией
09:39 Заразившийся COVID-19 Дональд Трамп отказался передавать свои полномочия вице-президенту
09:30 Система находится в состоянии распада: Военный эксперт назвал маркер надвигающейся на РФ катастрофы
09:25 Нагорный Карабах: В результате обстрелов погибли и ранены десятки мирных граждан
08:52 Огненный ад: Названы причины лесных пожаров на Донбассе
08:44 Санкции против Беларуси. В ЕС приняли окончательное решение
08:40 Ученые обнаружили коронавирус с новыми "шипами". Их становится всё больше
07:15 Ученые выяснили, чьи потомки чаще заболевают COVID–19
07:05 Трамп с женой ушли на карантин, но все равно заразились коронавирусом
01.10.2020 г.
23:33 Лучшие снимки 2020 года, которые сделаны с дрона (ФОТО)
23:00 Ученые раскрыли "секрет" Леонардо да Винчи при создании знаменитой "Мона Лизы"
22:38 Армия США стала на один шаг ближе к лазерному оружию
21:59 США готовятся к созданию военной базы на Луне
21:39 Из-за сильного ливня в Херсоне затопило улицы (ВИДЕО)
21:28 Евросоюз расширил санкции против РФ
20:58 В РФ готовности к приватизации нефтегазовой отрасли нет, - Михаил Крутихин
20:37 Сотни гондурасских мигрантов направляются пешком в США, - Associated Press (ФОТО)
20:02 Топ-10 наиболее популярных б/у авто
19:57 ЕБРР одобрил 567 млн евро на программу «Зеленые города-2»
19:47 Сеть взорвала надпись города Казатин (ФОТО)
19:26 В Монако вызвал бум бэтмобиль (ФОТО)
18:56 В Британии "невоспитанные попугаи" начали оскорблять посетителей в парке дикой природы
18:34 Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе
18:03 Гео Лероса используют для решения проблем Столара, - политический консультант
17:55 Иван Компан: "Важно, чтобы экономика функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме"
17:37 В оккупированном Крыму гибнет стратегическое водохранилище
Все новости »

В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро

Главная » Последние новости » Новости мира » В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Европейском центробанке отметили, что цифровое евро сделает платежи быстрее, проще и безопаснее.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что «евро принадлежит европейцам и наша миссия — быть его хранителем. И на фоне того, что европейцы все чаще обращаются к цифровым технологиям, мы должны быть готовы выпустить цифровое евро», информирует enovosty.com/news.

В Европейском центробанке отметили, что цифровое евро сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. Это могло бы поддержать цифровизацию европейской экономики и активно стимулировать инновации в сфере розничных платежей.

В Европейском центробанке думают о возожности запуска цифрового евро

«Каким бы ни был дизайн и функционирование цифрового евро, это будет электронная форма денег центрального банка, доступная для всех граждан и компаний — как банкноты, но в цифровой форме — для быстрых, простых и безопасных платежей», — говорится в сообщении ЕЦБ

Читайте: Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Все статьи







Читайте также

Россияне готовят массовый «набег на банки»
 Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
"Цифровая гривна": Нацбанк планирует выпустить э-гривну
 Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на экономику Украины
В Google заявили, что антимонопольные органы ЕС сдерживают инновации
 Кабмин объявил прием заявок от стартапов на финансирование
Президентом Европейского центробанка утвердили Кристин Лагард
 Центробанк РФ готовится к обвалу нефти и девальвации рубля, - Злой Одессит

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО) (6612)

Пейзажи на Земле, которые выглядят как инопланетные (ФОТО) (5674)

Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия" (4939)

Война в Карабахе: Азербайджан разгромил колонну армии противника (ВИДЕО) (4376)

Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог (4050)

Три причины: Социолог рассказал, почему Путин позволил начать войну Азербайджана с Арменией (3687)

Навального готовят на пост президента. Военный эксперт поделился деталями (3562)

Ситуация накаляется: В войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна (3399)

"Мишка" Лукашенко улетел в небо. Появилось видео забавного перфоманса минчан (3187)

Сеть поразили фото Северного сияния в Финляндии (ФОТО) (3097)

Армия

Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Бронетранспортер Намер (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Собчак

Ксения
Герега
Галина
Черновол
Тарас
Сакварелидзе
Давид
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия" (5030)

В харьковской гимназии отказались принять дочь погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом штурмана (3103)

Американські вчені розповіли, що може врятувати від зараження COVID-19 (2730)

На Камчатке погибли тысячи морских животных: берега завалены мертвечиной (2640)

В Баку ожидают от России объяснений по поставкам вооружения в Армению (2008)

Система находится в состоянии распада: Военный эксперт назвал маркер надвигающейся на РФ катастрофы (1938)

Кейт Міддлтон зустрілася з групою скаутів: новий образ герцогині знову підкорив публіку (ФОТО) (1561)

Ученые обнаружили коронавирус с новыми "шипами". Их становится всё больше (1518)

Армения привела армию в полную боевую готовность (1501)

У Китаї представили електрокар з запасом ходу 800 км (ФОТО) (1483)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Александр Капука о протестах на КЖРК: Мы – за стабилизацию ситуации и достижение конструктивного решения

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы получат в ноябре новый праздник (10067)

Очевидец крушения Ан-26 под Харьковом поделился новыми деталями (9577)

Американские ученые рассказали, что может спасти от заражения COVID-19 (7830)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



кибер


help




bigmir)net TOP 100

 