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Стали известны все подробности о трех возможных наследниках Ким Чен Ына (ФОТО)

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Считается, что у северокорейского диктатора Ким Чен Ына трое детей от его жены Ри Сол Джу. Как и прежде, личная жизнь северокорейского диктатора окутана тайной

Северокорейский лидер Ким Чен Ын  остается объектом невероятных слухов и домыслов на Западе. Практически ничего неизвестно о его жене, Ри Сол Джу, и еще меньше информации о его трех детях., информирует enovosty.com/news.

Большая часть доступной в настоящее время информации о семье поступает из Национальной разведывательной службы Южной Кореи. 

Вот все, что известно на данный момент:

Большинство источников считает, что у Кима и его жены есть трое детей.

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kim jong un wife ri sol-ju

Ким Чен Ын и его жена Ри Сол-Джу во время выступления группы Moranbong в Пхеньяне в 2012 году. KCNA via Reuters

Предполагается, что первым ребенком лидера КНДР является мальчик, родившийся в 2010 году, второй ребенок —  дочь, родившаяся в 2013 году. Тот факт, что у Кима есть по крайней мере один наследник мужского пола означает, что он в конечном итоге и сменит диктатора на посту главы державы.  

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Kim jong un

Ким руководит запуском ракеты Hwasong-12 в 2017 году. KCNA через REUTERS

Но пол третьего ребенка Кима,  до сих пор остается неизвестным. Ходят слухи, что малыш родился в феврале 2017 года.

kim jong un

Ким на встрече в Пхеньяне 4 сентября 2017 года. KCNA через REUTERS

Ким никогда не говорит о своих детей публично, но он рассказал кое-что госсекретарю США Майку Помпео в 2018 году, по словам бывшего офицера ЦРУ, который помогал координировать саммит в Сингапуре.

kim jong un mike pompeo north korea

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пожимает руку госсекретарю США Майку Помпео в Пхеньяне, Северная Корея, 9 мая 2018 года. Корейское центральное информационное агентство Северной Кореи / Reuters

«Я отец и муж. И у меня есть дети», — сказал Ким. «И я не хочу, чтобы мои дети всю жизнь носили ядерное оружие на своих плечах».

kim jong un

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сидит в своем автомобиле после прибытия на железнодорожную станцию ​​Донг Данг во Вьетнаме, на границе с Китаем, 26 февраля 2019 года. Reuters / Athit Perawongmetha

Дочь Кима зовут Джу Ай, по словам звезды американского баскетбола Денниса Родмана. «Я держал на руках ребенка Кима  Джу Ай и общался с г-жой Ри. [Ким] хороший отец и у него прекрасная семья», — рассказал Родман The Guardian.

Kim Jong Un Dennis Rodman

Ким смотрит баскетбольный матч с Деннисом Родманом на крытом стадионе в Пхеньяне 9 января 2014 года. REUTERS / KCNA

Трудно определить точный возраст и год рождения ребенка, но можно приблизительно определить дату рождения по длительным периодам, когда Ри таинственным образом исчезла из общественной жизни.

Kim Jong Un, wife Ri Sol Ju

Ким и его жена Ри смотрят выступление группы Моранбонг в Доме культуры. Reuters / KCNA

В конце 2016 года СМИ начали замечать, что Ри не появлялась на публике почти семь месяцев

kim jong un wife ri sol-ju

Ким стоит рядом с Ри на соревновании среди командиров Народных сил Кореи в 2014 году. KCNA via Reuters

Разведка сообщила, что ее отсутствие, скорее всего, было связано с беременностью и что она родила в начале 2017 года.

north korea couple kim jong-un ri sol-ju

Ким Чен Ын и Ри Сол Джу. Центральное информационное агентство Северной Кореи / AP

В СМИ никогда не попадали снимки детей Кима и Ри, но пара иногда позирует для пропагандистских фотографий с детьми других людей, как на этом фото в детской больнице в 2014 году.

kim jong un wife ri sol-ju

Ким Чен Ын и его жена Ри Сол Джу играют с детьми во время посещения больницы в 2014 году. KCNA via Reuters

Или это фото в детском лагере 2013 года.

kim jong un ri sol ju

Ким и Ри сидят во время посещения детского лагеря Пхеньян Мёхянсан у подножия горы. Мёхян в провинции Северная Пхёнган в 2013 году. KCNA via Reuters

Предполагалось, что маленький возраст детей Кима стал одной из причин, по которой диктатор в октябре 2017 года выдвинул свою сестру на высшую должность в своем правительстве: главу отдела пропаганды Корейской рабочей партии.

kim yo-jong north korea

Ким Йо Чон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Уна, принимает участие в открытии жилого района Рёмён в Пхеньяне 13 апреля 2017 года. Associated Press / Wong Maye-E

Многие задаются вопросом, может ли она править страной в случае, если что-то случится с Кимом, прежде чем его дети достигнут совершеннолетия.

North Korea Kim Yo Jong

Ким Йонг Чонг, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. AP

Хотя Ким Йо Чон и является самой влиятельной женщиной в Северной Корее, ее высокое положение не гарантирует полную безопасность. Есть подозрения, что Ким Чен Ын организовал убийство своего сводного брата Ким Чен Нама в 2017 году.

Kim Jong Nam

Ким Чен Нам прибывает в Пекинский аэропорт в Пекине, Китай. Reuters / KYODO Kyodo

Абсолютная секретность вокруг детей Кима не является чем-то необычным для его семьи — ведь до сих пор неизвестно количестве детей и жен, которые были у отца и деда Кима.

Kim Jong-Il Funeral

Похороны Ким Чен Ира. Ассошиэйтед Пресс

У Ким Ир Сена, который был у власти до своей смерти в 1994 году, вероятно, было шестеро детей и две жены.

kim il sung

Ким Ир Сен в 1979 году посещает фруктовую ферму в Северном Хванхэ, Северная Корея.

У Ким Чен Ира, который правил Северной Кореей вплоть до своей смерти в 2011 году, по слухам, было семеро детей от четырех женщин, только одна из которых была его законной женой. Его третий сын, Ким Чен Ын, отстранил своих старших братьев от должности, чтобы стать новым верховным лидером КНДР.

North Korea Soldiers Kim Jong Il

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир посещает Большой театр Пхеньяна в 2009 году. REUTERS / KCNA


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 245

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