Reuters: Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда

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Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда

В среду тысячи французских полицейских вышли на улицы Парижа, протестуя против плохих условий труда, которые, по их словам, привели к десяткам самоубийств, — сообщают Энтони Паун и Арде Наполитано в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Полицейские также осуждают рост антиполицейских настроений после акций протестов «жёлтых жилетов», в ходе которых некоторых офицеров обвиняли в применении чрезмерной силы.

Также среди требований полицейских была отмена плана президента Франции Эммануила Макрона о реформировании пенсий. Представители некоторых профессий, включая работников общественного транспорта, врачей, юристов и пилотов, уже выразили свое недовольство по поводу этой запланированной реформы.

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«Недопустимо, чтобы мы работали и преследовали преступников до 65 лет. Все, чего мы хотим, — это уважение, внимательность и, помимо слов, мы хотим конкретных действий», — сказал представитель полицейского профсоюза Фредерик Лагаш.

Согласно последним данным полицейского профсоюза, в 2019 году 52 сотрудника полиции покончили жизнь самоубийством.