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Нагорный Карабах: В результате обстрелов погибли и ранены десятки мирных граждан

Главная » Последние новости » Новости мира » Нагорный Карабах: В результате обстрелов погибли и ранены десятки мирных граждан
 
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Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в результате масштабного артиллерийского обстрела вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 55 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 19 человек погибли.

В результате военных действий в Нагорном Карабахе были нанесены значительные повреждения 175 домам и 41 гражданскому объекту в Азербайджане, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота, сообщает haggin.az, информирует enovosty.com/news.

Издание сообщает, что ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдеринском направлении азербайджанские войска заняли господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт.

С 00:00 до 07:00 2 октября было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства обороны Азербайджана не обстреливать населенные пункты, села Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района в настоящее время подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны противника.Среди мирного населения есть убитые и раненые.

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«Согласно сообщению, также существует вероятность ракетного обстрела азербайджанских территорий с Горусского района Армении. Мы заявляем, что с нашей стороны будут приняты адекватные ответные меры», — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, Турция выступила против прекращения огня в Карабахе до освобождения оккупированных территорий.

Прекращение огня не будет иметь смысла без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и прекращения оккупации Арменией территорий Азербайджана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на диписточники в турецком МИД.

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По данным диписточников, Чавушоглу подчеркнул, что «даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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