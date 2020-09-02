Беларусь не сдается: В сети появилось видео жесткого задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости мира » Беларусь не сдается: В сети появилось видео жесткого задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко Беларусь не сдается: В сети появилось видео жесткого задержания студентов, которые протестовали против Лукашенко

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1 сентября 2020-го запомнилось в Беларуси студенческой активностью: тысячи молодых девушек и парней из разных университетов столицы вышли на мирные акции солидарности и столкнулись с задержаниями со стороны силовиков.

Фото: tut.by

В Минске колонны студентов разных ВУЗов объединились и прошли многотысячным маршем в знак протеста против фальсификации выборов президента и жестокого подавления протестов, информирует enovosty.com/news.

«К лицею БГУ приехал лукашенковский ОМОН и начал задерживать мальчишек, собравшихся там. Женщины пытались их отбить. Драматическая сцена»,- написал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

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Фото: tut.by