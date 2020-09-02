В Беларуси началась акция протеста в поддержку арестованных журналистов, — Associated Press

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В Беларуси началась акция протеста в поддержку арестованных журналистов

В Минске журналисты собрались у полицейского участка, чтобы выразить протест против задержания коллег, освещавших акции протеста. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Днем ранее полиция задержала нескольких журналистов белорусских новостных агентств по обвинению в участии в несанкционированной демонстрации.

Они могут получить штраф или тюремное заключение, если им предъявят обвинение и они будут осуждены. «Мы являемся свидетелями беззакония правоохранительных органов, которые затыкают рот журналистам, не беспокоясь о методах», — говорит журналистка популярного белорусского новостного портала tut.b Ольга Лойко

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Пытаясь подавить антиправительственные протесты, правительство Лукашенко депортировало некоторых иностранных журналистов.

Два журналиста Associated Press, освещавших акции протеста, были депортированы в Россию. Кроме того, журналисты AP сообщили, что их аккредитация в Беларуси была аннулирована. Официальные лица США и Европейского союза решительно осудили нападения на СМИ в Беларуси.