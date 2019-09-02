The Washington Times: Вице-президент США занял жесткую позицию в отношении путинской России

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Во время своей официальной поездки в Польшу вице-президент США занял жесткую позицию в отношении путинской России

Во время своей официальной поездки в Польшу вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и их союзники должны быть осторожны со вмешательством России в национальные выборы, — сообщает Том Хоуэлл Дж. в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Сейчас настало время, чтобы мы стали более бдительными в отношении намерений и действий, предпринимаемых Россией», — сказал Пенс во время встречи с президентом Польши Анджей Дудой.

Вице-президент занял жесткую позицию в отношении путинской России, обвиняя ее в оккупации «значительной части Грузии и Украины» и транспортировку огромных объемов природного газа в центральную Европу.

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«Правда в том, что Москва стремится разделить наш альянс. Но Польша, как и мы, заняла твердую позицию в продвижении энергетической независимости и безопасности», — сказал Пенс.