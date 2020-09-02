Китай спустил на воду очередной эсминец Type 055

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ВМС Китая спустили на воду восьмой эсминец Type 055 и 25-й Type 052D на верфи Далянь, провинция Ляонин, в воскресенье утром.

В пятницу служба сняла с вооружения два эсминца Type 051 — Zhanjiang и Zhuhai, что ознаменовало вывод из эксплуатации отечественных эсминцев Китая первого поколения., информирует enovosty.com/news.

Китайские СМИ заявляют, что новые боевые корабли не уступают ведущим эсминцам мира, включая американские эсминцы классов Arleigh Burke и Zumwalt.

Военно-морской флот Китайской Народно-освободительной армии (PLAN) планирует заиметь флот из 8 эсминцев Type 055, которые являются его самыми мощными военно-морскими кораблями на сегодняшний день. Type 055 водоизмещением более 10 000 тонн представляет собой управляемый ракетный эсминец длиной 180 метров и шириной 20 метров с 112 ракетными элементами вертикального пуска, способными запускать такие ракеты, как зенитные, противокорабельные и наземные. Есть планы развертывания эсминца для операций противоракетной обороны.

Кроме того, по сообщениям, Китай хочет построить более 30 эсминцев Type 052D с управляемыми ракетами. Эти корабли оснащены вооружением и оборудованием, в том числе передовыми радиолокационными системами с активным электронным сканированием и 64 ячейками для вертикального пуска ракет. Они способны выполнять различные задачи, включая сопровождение и противовоздушную оборону.

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Источник: Defenseworld