Associated Press: Азиатские фондовые индексы упали на фоне усиления торговой войны между США и Китаем

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Азиатские фондовые индексы упали на фоне введения США 15% налога на китайский импорт

Европейские фондовые рынки пока не отреагировали на введение США новых тарифов на китайский импорт, в то время как азиатские фондовые индексы упали на фоне усиления торговой войны между США и Китаем, — сообщает Джо МакДональд в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Фондовые индексы бирж Новой Зеландии и Тайваня выросли, в то время как индексы бирж Юго-Восточной Азии упали. Гонконгский Hang Seng потерял 0,4% и составил 25 626,55, а S&P-ASX 200 в Сиднее снизился на 0,4% до 6 579,40.

В США индекс S&P 500 вырос на 0,1% до 2 926,46, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2% до 26 403,28, а Nasdaq снизился на 0,1% до 7 962,88. Лондонский FTSE 100 вырос на 0,9% до 7 274,50, французский CAC 40 увеличился на 0,1% до 5 487,74, а немецкий DAX поднялся на 10 пунктов до 11 949,88. В Азии индекс Shanghai Composite увеличился на 1,3% до 2 924,11, а токийский Nikkei 225 упал на 0,4% до 20 620,19.

Напомним, в воскресенье Соединенные Штаты начали взимать 15% налог с китайских товаров на сумму около 150 млрд долларов. Инвесторы надеются на скорый прогресс в переговорах. Однако аналитики предупреждают, что борьба за торговлю и технологии вряд ли будет быстро прекращена.

Участники переговоров должны встретиться в этом месяце в Вашингтоне, но ни одна из сторон не дала никаких обещаний относительно возможных уступок. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Китай сократил свой торговый профицит и свернул планы по созданию глобальных конкурентов в робототехнике и других отраслях.

«Посмотрим, что произойдет. Но мы больше не можем позволить Китаю грабить нас», — сказал журналистам президент США Дональд Трамп.