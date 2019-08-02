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The Washington Times: США ввели новые санкции против России

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Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России за отравление Скрипаля и его дочери

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году, — сообщает Дэйв Бойер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Согласно указу президента США, «ни один банк Соединенных Штатов Америки не может выдавать займы или предоставлять кредиты правительству этой страны». «После первого раунда санкций Россия не предоставила гарантий, требуемых законодательством США, поэтому мы вводим второй раунд санкций», — сказал представитель Госдепартамента США

The Washington Times: США ввели новые санкции против России

Ранее конгрессмен Элиот Л. Энгель из Нью-Йорка и председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол из Техаса призвали Трампа наложить санкции на Россию за использование химического оружия в Солсбери. Они сообщили, что согласно Закону о контроле над химическим и биологическим оружием, на Россию необходимо наложить санкции и привлечь ее к ответственности.

Читайте: Reuters: США планируют ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

The Washington Times: США ввели новые санкции против России

«Неспособность администрации отреагировать на невозмутимую агрессию России недопустима и требует от Конгресса соответствующих действий», — написали они. «Мы глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует закон США, вытекающий из применения Россией химического оружия против лиц, проживающих на территории Соединенного Королевства Великобритании», — говорится в обращении.


Автор: Оксана Ельченко
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