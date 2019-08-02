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СМИ: Моряки, погибшие на российском “Лошарике”, могли спастись

Главная » Последние новости » Новости мира » СМИ: Моряки, погибшие на российском “Лошарике”, могли спастись
 
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Русские СМИ сообщают, что русских моряков, погибших на секретной российской подводной лодке после пожара на борту, можно было спасти

Четырнадцать российских моряков, которые погибли на сверхсекретной подводной лодке в начале июля, вероятно, погибли в результате взрыва в батарейном отсеке, поскольку они боролись за спасение лодки и не спешили с эвакуацией, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии, информирует enovosty.com/news.

«Лошарик» — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция), не несущая вооружения и способная погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров, согласно Википедии.

Эксперты предполагают, что целью подводной лодки являлся сбор разведывательных данных и, возможно, вывод из строя подводных кабелей противника.

После аварии в начале июля высокопоставленный российский офицер военно-морского флота заявил, что экипаж «предотвратил планетарную катастрофу», но неясно, что конкретно имел в виду офицер.

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1 июля на глубоководном судне «Лошарик» начался пожар, вызвав череду событий, которые в конечном итоге привели к гибели его экипажа. Недавно появились новые подробности о действиях моряков, которые пытались спасти горящую подлодку.

Российская газета «Коммерсант» сообщает, что экипаж секретной русской подводной лодки, вероятно,смог бы спастись, учитывая, то что «Лошарик» уже завершил свою миссию и, как сообщается, находился в процессе стыковки с другой подводной лодкой — «Подмосковье».

Источники сообщили изданию Ъ, что изначально пожар не представлял серьезной угрозы для экипажа, поскольку у всех моряков был доступ к переносным дыхательным устройствам и противопожарному оборудованию.

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«В критической ситуации подводники повели себя, как герои, — заявил ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу.

«Они эвакуировали гражданского эксперта из отсека, охваченного огнем, и закрыли дверь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, и боролись за сохранение корабля до конца».

Вместо того, чтобы эвакуироваться, команда боролась за спасение сверхсекретной подводной лодки, исчерпав все имеющееся на борту дыхательное и противопожарное оборудование. Говорят, что экипаж «Лошарика» действовал в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть подводной лодки» российского флота, согласно которому члены экипажа должны ​​принимать все меры для спасения подводной лодки.

И только когда русские моряки начали терять сознание, был получен приказ об эвакуации. Говорят, что четыре члена экипажа «Подмосковья» пытались помочь десяти морякам на борту «Лошарика» выбраться.

По сообщениям взрыв в батарейном отсеке стал причиной гибели всех, кто не успел покинуть судно.


Автор: Оксана Ельченко
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