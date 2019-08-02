Reuters: Ким Чен Ын провел очередные испытания баллистических ракет

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Ким Чен Ын провел очередные испытания баллистических ракет, чтобы, по мнению аналитиков, привлечь внимание США и возобновить переговоры о денуклеаризации

Северная Корея провела очередной запуск баллистических ракет. По мнению аналитиков, действия Ким Чен Ына направлены на привлечение к Северной Корее внимания со стороны США и Южной Кореи с целью возобновления переговоров о денуклеаризации, — сообщает Джош Смит в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Южной Корее сообщили, что выпущенные ракеты были баллистическими ракетами малой дальности. Они пролетели около 220 км (135 миль) на высоте 25 км (15 миль). Официальный представитель США также отметил, что разведка США обнаружила по крайней мере один снаряд, не представляющий угрозы для Северной Америки.

Представители США сообщили, что по предварительной информации в Северной Корее был произведен запуск баллистических ракет малой дальности. Дональд Трамп подтвердил, что в Северной Корее были выпущены ракеты ближнего радиуса действия. «У нас никогда не было переговоров на этот счет. У меня нет претензий к Киму», — сказал он.

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