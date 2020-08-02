Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

Главная » Последние новости » Новости мира » Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

Закрыть Отправить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были первой группой из нескольких сотен человек, которых собирались забросить сюда для дестабилизации обстановки.

Об этом сообщает агентство «Белта», информирует enovosty.com/news.

«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — заявил Лукашенко .

В РФ объяснили ситуацию тем, что россияне якобы собирались транзитом через Минск лететь на заработки в Турцию.

«Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Читайте: Задержание боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси - спецоперация Кремля или Лукашенко?

Лукашенко также назвал «ерундой» заявления о том, что российская сторона согласовала с белорусской приезд этих граждан.

«Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал глава Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о задержании в Минске 33 россиян. Все задержанные – представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Всего в Беларусь должны были приехать более 200 боевиков, цель которых – «дестабилизация обстановки в период избирательной кампании».

Читайте: Многокилометровые пробки на границе России и Беларуси: Минск направил ноту Москве

«Российские туристы» прибыли в Минск в ночь с 24-го на 25 июля, заселилась в гостиницу, после – переехали в один из санаториев вблизи столицы, где их взяли силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОНа. Еще один – 33-й «боевик» – был задержан отдельно от остальных в Гомельской области.

Читайте также: Спецназовец рассказал, как задерживали боевиков ЧВК Вагнера под Минском (ВИДЕО)

Напомним,