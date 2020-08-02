Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были первой группой из нескольких сотен человек, которых собирались забросить сюда для дестабилизации обстановки.
Об этом сообщает агентство «Белта», информирует enovosty.com/news.
«Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели», — заявил Лукашенко .
В РФ объяснили ситуацию тем, что россияне якобы собирались транзитом через Минск лететь на заработки в Турцию.
«Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — обратил внимание Александр Лукашенко.
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Лукашенко также назвал «ерундой» заявления о том, что российская сторона согласовала с белорусской приезд этих граждан.
«Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала», — сказал глава Беларуси.
Напомним, ранее сообщалось о задержании в Минске 33 россиян. Все задержанные – представители частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Всего в Беларусь должны были приехать более 200 боевиков, цель которых – «дестабилизация обстановки в период избирательной кампании».
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«Российские туристы» прибыли в Минск в ночь с 24-го на 25 июля, заселилась в гостиницу, после – переехали в один из санаториев вблизи столицы, где их взяли силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОНа. Еще один – 33-й «боевик» – был задержан отдельно от остальных в Гомельской области.
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Напомним,