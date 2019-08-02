Китай провел испытания модернизированных российских истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай провел испытания модернизированных российских истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем Китай провел испытания модернизированных российских истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем

Закрыть Отправить

Авиационная бригада из Южного командования Китая провела испытания своих истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем

Пилоты ВВС Народной Освободительной армии проверили боевые возможности своих передовых истребителей Су-35 над Южно-Китайским морем, сообщают китайские государственные СМИ., информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в журнале PLA Pictorial, в учениях приняли участие бригада ВВС из Южного командования.

Упражнения включали в себя повторную атаку с трех самолетов на цель в море, комбинированную тактику стрельбы и маневрирования и операции в ночное время, сообщает издание, не раскрывая деталей учений.

Все 24 Су-35 Китая переданы в бригаду возле Чжаньцзяна в провинции Гуандун, где проходят операции в Южно-Китайском море.

Читайте: В Китае запретили арабские надписи и мусульманские символы

Напряженность в этом районе возрастает, поскольку военно-морской флот США проводит там, так называемые, «учения по свободе судоходства» вблизи островов и рифов, которые Пекин считает своими собственными.

В отчете говорится, что бригада приложила огромные усилия, чтобы ускорить время модификации и сократить срок обучения пилотов.

Бригада по прозвищу “Меч Юга” приняла участие в ряде крупных миссий, в том числе в прошлом году в патрулировании горячих точек Южно-Китайского моря и в совместных операциях вокруг тайваньского воздушного пространства с самолетами Восточного командования.

Читайте: У российского истребителя Су-57 началась "черная полоса", - Злой Одессит

Китай был первым иностранным заказчиком двухмоторного тяжеловесного Су-35 у России.

Су-35 представляет собой модернизацию Су-27, который поступил на вооружение в Советском Союзе в 1985 году. Су-35 обладает более мощным двигателем для обеспечения большей маневренности и способностью нести восьмитонную полезную нагрузку, включая противокорабельные ракеты.

Китайский истребитель Shenyang J-11 также разрабатывался на основе Су-27.

В 2015 году Китай заказал 24 самолета Су-35 стоимостью 2,5 миллиарда долларов США. Российские источники сообщили, что первая партия из четырех самолетов поступила в Китай в декабре 2016 года, а весь заказ был завершен только в апреле этого года.