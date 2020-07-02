В США во время учений погиб пилот истребителя F-16
ВВС США подтвердили, что пилот истребителя F-16CM Fighting Falcon погиб после крушения во вторник вечером на Shaw Air Force Base, Южная Каролина.
Инцидент произошел на военной базе 30 июня около 23:30 по местному времени, информирует enovosty.com/news.
Согласно сообщению, опубликованному после полуночи в среду на официальной странице базы в Facebook, самолет выполнял обычную учебную миссию с одним пилотом на борту.
Представители ВВС назвали этот инцидент «несчастным случаем» и «авиакатастрофой». Информация о том, что стало причиной крушения F-16, недоступна, но, согласно заявлению, она расследуется.
Аварийные группы быстрого реагирования Shaw AFB были на месте. Пожарные и спасатели округа Самтер помогли в катастрофе. Пилот был доставлен в больницу Prisma Tuomey, где впоследствии скончался.
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Имя пилота не будет разглашаться еще сутки после уведомления семьи.
«Мы просим вас проявить терпение и избегать спекуляций, пока мы не выпустим дополнительную информацию», — говорится в заявлении.
F-16 служил в 20-м истребительном крыле на базе в Южной Каролине.
20-е истребительное крыло является самым большим и самым активным подразделением F-16 в ВВС.
Оно уходит корнями в Первую мировую войну, было сформировано во время Второй мировой войны, с тех пор участвовало во всех крупных конфликтах в США и часто было «острием копья» в войнах в Ираке и Афганистане.
Источник: Defence-blog