В Румынии археологами обнаружена крупнейшая братская могила

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В Румынии военные прокуроры сообщили, что археологи обнаружили «большое количество человеческих останков» на северо-востоке Румынии

В Румынии военные прокуроры сообщили, что археологи обнаружили «большое количество человеческих останков» на северо-востоке Румынии недалеко от района, где в 2010 году была обнаружена братская могила, в которой находились останки более 100 евреев, убитых румынскими войсками во время Второй мировой войны, — сообщает Раду Маринас в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Археологи, которых поддерживает Институт Эли Визеля и которые с 2010 года проводят раскопки в этом районе в поисках неизвестных массовых захоронений, также обнаружили на месте гранату и миномет калибра 82 мм. «По заявлению Института Эли Визеля … мы начали уголовное расследование в связи с обнаружением 29 июня большого количества человеческих останков во время археологических исследований в непосредственной близости от места, где в 2010 году была обнаружена братская могила», — говорится в заявлении прокуратуры.

Международная комиссия, возглавляемая нобелевским лауреатом Визелем, в 2004 году пришла к выводу, что около 400 000 румынских и украинских евреев были убиты в Румынии и районах, которые она контролировала во время Второй мировой войны в качестве союзника нацистской Германии. Многие из них были убиты во время погромов, в трудовых лагерях или поездах смерти.

В Румынии до войны проживало около 750 000 евреев. Однако на сегодня в стране проживает только около 10 000 евреев.

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