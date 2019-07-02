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В России во время проведения исследований погибли 14 моряков-подводников

Главная » Последние новости » Новости мира » В России во время проведения исследований погибли 14 моряков-подводников
 
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В России во время научно-исследовательской миссии на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников

В России при пожаре погибли 14 военнослужащих во время научно-исследовательской миссии на глубоководном аппарате, — сообщает Мосс Бренан в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Научная экспедиция изучала придонное пространство Мирового океана. Во время осуществления батиметрических измерений начался пожар. Экипажу удалось потушить пожар. Однако 14 моряков погибли из-за отравления продуктами горения.

В России во время проведения исследований погибли 14 моряков-подводников

Согласно данным анонимных источников, пожар произошел на спускаемом глубоководном аппарате атомной подлодки АС-12. Причина инцидента пока не известна. На данный момент глубоководный аппарат находится на базе Североморск.

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Автор: Оксана Ельченко
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