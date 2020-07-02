В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

02.07.2020 г.
18:38"Возможно COVID-19": в Африке загадочно умерли сотни слонов
16:46История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть
16:36Китай угрожает местью Великобритании за помощь жителям Гонконга, - Guardian
16:27Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту в $1 миллиард
16:25В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика
15:57Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte, - Fox News
15:40Принц Гарри опубликовал трогательное видеообращение в честь дня рождения принцессы Дианы (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

02.07.2020

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий написал заявление об увольнении в связи с «систематическим политическим давлением». Такое решение он принял ...
30.06.2020

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко

Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Кто стоит за «Партией Шария», в какой политический проект вложится Ахметов после выборов, почему актриса из "95 Квартала" Елена Кравец может победить ...
30.06.2020

Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание

Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
В Одесскую область в выходные "набились" десятки тысяч туристов, в США продолжались массовые акции протеста, а в мире продолжают поиски вакцины, которая ...

Последние новости

02.07.2020 г.
19:38 СБУ блокировала работу ботофермы, которая управлялась из РФ
19:18 ВСУ проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой (ФОТО)
18:59 В аннексированном Крыму из кранов течет ржавая вода
18:38 "Возможно COVID-19": в Африке загадочно умерли сотни слонов
18:08 На Луганщине правоохранители задержали торговцев боеприпасами
17:44 Цена на арбуз резко упала, зато сильно выросла стоимость популярного фрукта
17:32 Wargaming обяжут платить 20% налога в Украине
17:28 Ученые установили причину вымирания динозавров
17:16 На Николаевщине масштабный пожар (ВИДЕО)
16:50 Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin
16:46 История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть
16:36 Китай угрожает местью Великобритании за помощь жителям Гонконга, - Guardian
16:27 Суд Лондона лишил Мадуро доступа к золоту в $1 миллиард
16:25 В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика
15:57 Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte, - Fox News
15:40 Принц Гарри опубликовал трогательное видеообращение в честь дня рождения принцессы Дианы (ВИДЕО)
15:35 Объем газа в ПХГ Украины превысит 21 млрд куб, - Злой Одессит
15:02 Япония предоставляет Украине 4,2 млн долл: подробности
15:00 Турецкие военные готовятся принять на вооружение новейшую систему ПВО SUNGUR
14:20 Названы самые бессмысленные внедорожники и кроссоверы для городов
13:40 В США во время учений погиб пилот истребителя F-16
13:20 Поехать на курорт станет проще: украинцам открыли продажу билетов еще на шесть поездов в курортные города
13:00 В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО)
13:00 Министр здравоохранения Степанов озвучил суммы штрафов за неношение защитных масок
12:44 "Новые открытия?": Комаровский потроллил новые правила карантина в Киеве
12:40 Лукашенко заявил, что в Беларуси победили коронавирус
12:29 Над ночным небом Токио пролетел метеор: яркое видео
12:20 Южная Корея разрабатывает новую футуристическую систему лазерного оружия
12:20 Отставка Смолия. Настоящая причина решения главы НБУ и реакция МВФ
11:31 В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь
11:29 Для украинского бизнеса теперь доступны сервисы британского необанка ELPASO
11:23 В мире установили антирекорд по COVID-19
09:19 Нападение России с крымского направления. ВСУ готовы отразить удар, - Резников
08:39 Польша отменила обязательный карантин для украинцев. Но не для всех
08:36 В Украине, несмотря на карантин, открылись кинотеатры и театры
08:34 Камеры на дорогах работают месяц: На сколько уже "влетели" украинские нарушители
07:50 Баснословная сумма: стало известно, сколько штрафов заплатили нарушители ПДД за 1-й месяц работы камер автофиксации
07:40 Провели эксперимент с манекеном: ученые сравнили 3 вида защитных масок от COVID-19
07:30 ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов
07:15 Все из-за коронавируса: вскоре в Украине появятся недорогие б/у автомобили из Японии
07:00 Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО)
00:42 Давление на главу Нацбанка Смолия со стороны Офиса Президента - очень опасная информация, - Данил Гетманцев
01.07.2020 г.
23:33 Обострение в Ливии: генерал Хафтар перебрасывает баллистические ракеты в Сирт
23:05 Еще такого чуда не бывало: при восхождении на гору Поп Иван турист зафиксировал невероятное оптическое явление (ФОТО)
22:55 В США хотят ввести санкции против Путина за сговор с талибами
22:53 COVID-19: Ученые заявили о 200 мутациях коронавируса
22:51 Глава НБУ Смолий написал заявление об отставке из-за политического давления
21:41 Новый вирус G4 EA H1N1 может спровоцировать очередную пандемию - ученые
20:59 В США создали дрон, который находит людей без масок
20:48 СБУ блокировала продажу информации из баз данных Госпогранслужбы
20:26 Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев
20:14 Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, - Тарас Загородний
19:52 Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня во всех конфликтах в мире
19:46 Нацполиция разоблачила мошенника, который "продавал" пневматическое оружие
19:17 Tesla стала "самым ценным" автопроизводителем в мире
18:30 Зеленский должен поддержать Кличко на выборах мэра Киева, – политолог прокомментировал данные соцопроса
18:26 Дешевые фейки о ледоколах США от российских строителей посудин, - Злой Одессит
17:59 В Украине дефицит внешней торговли сократился почти в 3 раза
17:49 США вводят новые санкции против КНР, - Fox News
17:23 В Украине ввели штрафы за неношение масок
Все новости »

В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика
 
Печать Отправить на почту

 

 

В РФ приговорили к семи годам тюрьмы эксперта-аналитика Владимира Неелова за якобы госизмену

В РФ суд вынес приговор российскому эксперту-аналитику Владимиру Неелову, специализирующемуся на военных исследованиях, приговорив его к семи годам тюрьмы за якобы продажу секретов немецкой консалтинговой фирме. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

До своего ареста в 2018 году Неелов писал о частных военных компаниях (ЧВК) и работал в двух аналитических центрах, в том числе в Центре изучения стратегических перспектив

В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика

Напомним, ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании российских частных военных компаний, например, в Ливии, чтобы скрыть свое влияние в этой стране. В РФ говорят, что русские наемники не представляют интересы российского государства.

Читайте: В Эстонии задержали бывшего сотрудника полиции, работавшего на российские спецслужбы

В последние годы несколько российских экспертов и ученых были арестованы и обвинены в государственной измене за передачу секретов иностранцам. Аналитики говорят, что расследования проходили непрозрачно, а доказательства выглядят подозрительно


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 486

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Все статьи




Читайте также

Киберполиция блокировала деятельность преступников, которые "продавали" несуществующие автомобили (ВИДЕО)
 Госдеп одобрил продажу Украине патрульных катеров Mark VI
Киберполиция блокировала деятельность банды, которая продавала несуществующий товар
 Киберполиция блокировала деятельность злоумышленника, который "кинул" 50 покупателей
Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн
 Украинцы за март продали валюты на десятки миллионов больше, чем купили
В Украине курс доллара снова начинает расти
 В НБУ рассказали об основных изменениях в работе банковской системы из-за карантина

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина (10948)

Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО) (5689)

Стали известны детали инцидента с российским солдатом, который разбил автоматом стекло машины ФСБ (5030)

Курьез дня: жители России голосуют за поправки в Конституцию на пеньке у колодца (ФОТО) (4439)

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на "присягнувшего Путину" актера Ефремова (4019)

В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь (3927)

Айя-София завещана нам османским султаном - МИД Турции о соборе Святой Софии (3501)

В подкрепление генералу Хафтару отправили тысячи российских наемников (3007)

Скачок радиации в Европе связывают с испытаниями российской крылатой ракеты «Буревестник» (2905)

Лукашенко заявил, что в России поняли, зачем он «прихлопнул» банк «Газпрома» (2763)

Армия

Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Винтовка Desert Tech MDR/MDR-C (США)
Самоходная гаубица 105-мм Type 74 (Япония)
Ракета «Ольха»
Вся армия    >>

Персоны

Мельниченко
Андрей
Садовый
Андрей
Насалик
Игорь
Данилюк
Александр
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Яркая и романтичная: наряды королевы Летиции покорили публику в официальном туре по Испании (ФОТО) (5693)

Еще такого чуда не бывало: при восхождении на гору Поп Иван турист зафиксировал невероятное оптическое явление (ФОТО) (4779)

В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь (3951)

Названы самые бессмысленные внедорожники и кроссоверы для городов (2713)

Все из-за коронавируса: вскоре в Украине появятся недорогие б/у автомобили из Японии (2675)

Обострение в Ливии: генерал Хафтар перебрасывает баллистические ракеты в Сирт (1957)

ВВС США вынуждены отложить испытания мощного лазера для своих боевых самолетов (1774)

Министр здравоохранения Степанов озвучил суммы штрафов за неношение защитных масок (1679)

В Украине успешно испытали двигатель для ракеты Циклон-4М (ВИДЕО) (1390)

История Святой Софии: Верховный суд Турции разрешил превратить Айя-Софию в мечеть (1372)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пес из приюта обнял журналиста, после чего мужчина не смог расстаться с собакой (ВИДЕО) (11790)

Курьез дня: в Сети появилось видео, в котором высмеяли "обнуление" Путина (10947)

У Карпатах почався сезон цвітіння червоної рути, - захоплюючі фото (7313)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 