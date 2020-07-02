В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика В РФ приговорили к семи годам тюрьмы известного эксперта-аналитика

Закрыть Отправить

В РФ приговорили к семи годам тюрьмы эксперта-аналитика Владимира Неелова за якобы госизмену

В РФ суд вынес приговор российскому эксперту-аналитику Владимиру Неелову, специализирующемуся на военных исследованиях, приговорив его к семи годам тюрьмы за якобы продажу секретов немецкой консалтинговой фирме. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

До своего ареста в 2018 году Неелов писал о частных военных компаниях (ЧВК) и работал в двух аналитических центрах, в том числе в Центре изучения стратегических перспектив

Напомним, ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании российских частных военных компаний, например, в Ливии, чтобы скрыть свое влияние в этой стране. В РФ говорят, что русские наемники не представляют интересы российского государства.

Читайте: В Эстонии задержали бывшего сотрудника полиции, работавшего на российские спецслужбы

В последние годы несколько российских экспертов и ученых были арестованы и обвинены в государственной измене за передачу секретов иностранцам. Аналитики говорят, что расследования проходили непрозрачно, а доказательства выглядят подозрительно