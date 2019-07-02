Reuters: Макрон предложил Лагард возглавить Европейский центральный банк

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Эммануэль Макрон предложил Кристине Лагард возглавить Европейский центральный банк, управляющем денежно-кредитной политикой ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Кристине Лагард, ныне возглавляющей Международный валютный фонд (МВФ), возглавить Европейский центральный банк (ЕЦБ), — сообщает Жан-Баптиси Вей, Белен Каррено и Андреас Ринке в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Анонимный дипломатический источник сообщил, что наиболее влиятельный лидер ЕС канцлер Германии Ангела Меркель «очень позитивно» отнеслась к кандидатуре Лагард.

Если предложение Макрона будет одобрено, то это будет первый случай в истории, когда женщина возглавит Европейский центральный банк и будет управлять денежно-кредитной политикой государств-членов ЕС.

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Лагард является опытным политиком и настойчивым сторонником предоставления женщинам большего числа руководящих должностей. По мнению аналитиков, в случае принятия предложения Лагард необходимо будет преодолеть отсутствие опыта в формировании и управлении денежно-кредитной политикой ЕС.