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Китайцы следят за уйгурами при помощи хакеров — СМИ

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Компания по кибер безопасности выявила четыре программы, с помощью которых власти Китая следят за уйгурами.

Фото: Reinhard Krause / Reuters, информирует enovosty.com/news.

Китайские власти с 2013 года отслеживают действия этнических уйгуров при помощи хакеров. Об этом говорится в докладе Компании по кибер безопасности Lookout.

По данным Lookout, хакеры разработали по заказу КНР как минимум 4 шпионские программы: SilkBean, DoubleAgent, CarbonSteal и GoldenEagle для отслеживания действий представителей нацменьшинств, пишет агентство Anadolu.

Посредством этих программ в едином сервере аккумулируются данные пользователей.Эти же программы могут быть использованы для слежки за уйгурами за рубежом, и уже проявили себя в 14 странах, в том числе Турции и Казахстане.

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Представитель Lookout по киберугрозам Апурва Кумар сказал New York Times, что китайские власти посредством шпионских программ могут следить за каждым шагом уйгуров.

Подобные шпионские программы загружаются либо в «негласных» магазинах приложений либо по спам-ссылке в электронных письмах.

Власти Китая в последние годы активно критикуют за давление и попытки ассимиляции представителей нацменьшинств, в том числе уйгуров и казахов.

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Государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о том, что власти Китая собираются насильственно стерилизовать тысячи уйгурских женщин. В такой форме геноцида Китай заподозрили авторы журнала Foreign Policy.

По данным издания, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции.

В Китае проводят насильственную стерилизацию среди женщин для снижения рождаемости среди мусульманских меньшинств, сообщает AP.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая власти проверяют женщин-уйгуров на беременность. Кроме того, им без их согласия проводят внутриматочные операции, аборты и стерилизации.

Официальная статистика показывает, что в районах Хотан и Кашгар, где проживают преимущественно уйгуры, с 2015 по 2018 год уровень рождаемости снизился на 60%.

Кроме насильственного контроля и сокращения рождаемости представителей мусульманских меньшинств массово задерживают и отправляют в исправительные лагеря. Отмечается, что одна из главных причин — наличие в семье троих и более детей.

С 2018 года женщины-заключенные, вышедшие из «лагерей перевоспитания», в которые массово помещают уйгуров, стали все чаще рассказывать, что их подвергали стерилизации.

Известно также, что с 2015-го по 2018 год рождаемость в регионах, в основном населенных уйгурами, упала на 84 процента, при среднем значении этого показателя по стране в 4,2 процента.

В конце июня активисты сообщали о том, что мусульман-уйгуров под страхом оказаться в «лагерях перевоспитания» принуждали есть свинину, запрещенную их религией.

По данным ООН, в так называемых «центрах перевоспитания» в КНР принудительно содержат не менее миллиона уйгуров.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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