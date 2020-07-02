Китайцы следят за уйгурами при помощи хакеров — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Китайцы следят за уйгурами при помощи хакеров - СМИ Китайцы следят за уйгурами при помощи хакеров - СМИ

Закрыть Отправить

Компания по кибер безопасности выявила четыре программы, с помощью которых власти Китая следят за уйгурами.

Фото: Reinhard Krause / Reuters, информирует enovosty.com/news.

Китайские власти с 2013 года отслеживают действия этнических уйгуров при помощи хакеров. Об этом говорится в докладе Компании по кибер безопасности Lookout.

По данным Lookout, хакеры разработали по заказу КНР как минимум 4 шпионские программы: SilkBean, DoubleAgent, CarbonSteal и GoldenEagle для отслеживания действий представителей нацменьшинств, пишет агентство Anadolu.

Посредством этих программ в едином сервере аккумулируются данные пользователей.Эти же программы могут быть использованы для слежки за уйгурами за рубежом, и уже проявили себя в 14 странах, в том числе Турции и Казахстане.

Читайте: В Китае усомнились в том, что ядерные ракеты РФ вообще могут взлететь

Представитель Lookout по киберугрозам Апурва Кумар сказал New York Times, что китайские власти посредством шпионских программ могут следить за каждым шагом уйгуров.

Подобные шпионские программы загружаются либо в «негласных» магазинах приложений либо по спам-ссылке в электронных письмах.

Власти Китая в последние годы активно критикуют за давление и попытки ассимиляции представителей нацменьшинств, в том числе уйгуров и казахов.

Читайте: В Сети опубликовали страшные кадры китайской тюрьмы для мусульман (ФОТО, ВИДЕО)

Государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о том, что власти Китая собираются насильственно стерилизовать тысячи уйгурских женщин. В такой форме геноцида Китай заподозрили авторы журнала Foreign Policy.

По данным издания, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции.

В Китае проводят насильственную стерилизацию среди женщин для снижения рождаемости среди мусульманских меньшинств, сообщает AP.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая власти проверяют женщин-уйгуров на беременность. Кроме того, им без их согласия проводят внутриматочные операции, аборты и стерилизации.

Официальная статистика показывает, что в районах Хотан и Кашгар, где проживают преимущественно уйгуры, с 2015 по 2018 год уровень рождаемости снизился на 60%.

Кроме насильственного контроля и сокращения рождаемости представителей мусульманских меньшинств массово задерживают и отправляют в исправительные лагеря. Отмечается, что одна из главных причин — наличие в семье троих и более детей.

С 2018 года женщины-заключенные, вышедшие из «лагерей перевоспитания», в которые массово помещают уйгуров, стали все чаще рассказывать, что их подвергали стерилизации.

Известно также, что с 2015-го по 2018 год рождаемость в регионах, в основном населенных уйгурами, упала на 84 процента, при среднем значении этого показателя по стране в 4,2 процента.

В конце июня активисты сообщали о том, что мусульман-уйгуров под страхом оказаться в «лагерях перевоспитания» принуждали есть свинину, запрещенную их религией.

По данным ООН, в так называемых «центрах перевоспитания» в КНР принудительно содержат не менее миллиона уйгуров.