Китай угрожает местью Великобритании за помощь жителям Гонконга, — Guardian

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Китай угрожает местью Великобритании за предоставление вида на жительство гонконгцам

В Пекине сообщили, что Китай примет контрмеры против Великобритании, если она предоставит вид на жительство гонконгцам, которые спасаются бегством из страны после принятия жесткого закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает Guardian, информирует enovosty.com/news.

«Китай решительно осуждает это и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры. Британская сторона будет нести ответственность за это», — заявил представитель МИД Чжао Лицзянь. Комментарии Чжао прозвучали после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложит жителям бывшей британской колонии, имеющим паспорт BNO, получить вид на жительство и гражданство в Великобритании.

Правительство Великобритании считает, что новый закон о безопасности, принятый Пекином, нарушает Объединённую китайско-британскую декларацию по вопросу передачи Гонконга. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что выполнит обещание изменить иммиграционные правила, чтобы позволить владельцам паспортов представителя британской заморской территории BNO, а также лицам, имеющим право на получение паспорта, проживать в Великобритании и в конечном итоге подать заявление на получение гражданства.

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Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин заявил, что любой шаг по предоставлению вида на жительство владельцам паспортов BNO будет нарушением соглашений между двумя странами.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что его страна работает над схемой предоставления убежища жителям Гонконга после «очень тревожного» решения Китая. Моррисон сказал, что Австралия «готова активизировать свою деятельность и оказать поддержку», хотя его кабинету еще предстоит доработать детали схемы предоставления убежища

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Напомним, многие правозащитники, опасаясь, что новое китайское законодательство о безопасности будет использовано для ареста гонконгских протестующих и активистов, призвали демократические страны предоставить гонконгцам политическое убежище