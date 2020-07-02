Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte, — Fox News

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Германия распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte за экстремизм

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что распускает роту элитного спецназа Kommando Spezialkraefte. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Спецназ Kommando Spezialkraefte был сформирован как военное подразделение в 1996 году, в функциональные обязанности которого входило проведение антитеррористических операций и спасение заложников. Спецназ успешно проявил себя в Афганистане и на Балканах. Многие его операции засекречены

Однако в 2017 году произошел скандал, во время которого стало известно, что на вечеринке участники военного подразделения демонстрировали салют Гитлеру, слушали музыку экстремистского толка и участвовали в неприличных играх. В январе стало известно, что 20 солдат подозреваются в экстремизме, после чего было принято решение о роспуске роты

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