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Военные США получили модернизированные танки M1A2 Abrams (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Военные США получили модернизированные танки M1A2 Abrams (ФОТО)
 
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Военные третьей бронетанковой бригады США получили модернизированные танки M1A2 Abrams

В США 3-я бронетанковая бригада “Greywolf” получила модернизированные танки M1A2 Abrams. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Как мы остаемся самой сильной боевой бригадой на планете Земля? Конечно, благодаря жестким тренировкам. Новейшая версия основного боевого танка M1A2 армии США также не повредит», — говорится в сообщении бригады в Twitter.

Модернизация танка включает установку нового комплекса средств радиосвязи JTRS (Joint Tactical Radio System), усовершенствованную систему распределения электроэнергии между бортовыми системами, модернизированную технологию конструктивно сменных блоков, что повышает эффективность техобслуживания и ремонта танков

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В танке также модернизирована система управления огнем, в состав которой входит аппаратура ADL для ведения огня с использованием двух типов выстрелов — многоцелевого ХМ1147 (Advanced Multi-Purpose) с программируемым взрывателем и бронебойного подкалиберного Advanced Kinetic Energy.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

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