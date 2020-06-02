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Китай планирует взять под полный контроль воздушное пространство над Южно-Китайским морем

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай планирует взять под полный контроль воздушное пространство над Южно-Китайским морем
 
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По словам одного из китайских военных, планы по контролю за воздушным пространством над одним из самых спорных водных путей в мире находятся на стадии разработки в течение десятилетия.

Пекин строит планы по созданию зоны идентификации ПВО (ADIZ) в Южно-Китайском море с 2010 года, в том же году он заявил, что рассматривает возможность введения аналогичного контроля над воздушным пространством над Восточно-Китайским морем, что было подвергнуто широкой критике во всем мире, информирует enovosty.com/news.

Согласно источнику из Народно-освободительной армии, который говорил на условиях анонимности, предлагаемая ADIZ охватывает сети островов Пратас, Парасел и Спратли в спорном водном пути.

По словам источника, планы для зоны были такими же старыми, как и для ПВО для Восточно-Китайского моря, которые, по словам Пекина, рассматривались в 2010 году и были представлены в 2013 году, добавив, что китайские власти ждут подходящего момента, чтобы объявить о них.

В то время как Пекин, возможно, сдерживался по этому вопросу, министерство обороны Тайваня заявило 4 мая, что оно знает о планах материка.

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Зона идентификации противовоздушной обороны — это воздушное пространство над обычно бесспорным районом суши или воды, в котором мониторинг и контроль воздушных судов осуществляются в интересах национальной безопасности. Хотя во многих странах она есть, эта концепция не определяется и не регулируется каким-либо международным договором или учреждением.

South China Sea Island

Китайские суда для дноуглубительных работ в водах вокруг рифа Мисчиф на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море, 21 мая 2015 года.

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Военные наблюдатели заявили, что объявление о создании второй ADIZ Китая усилит напряженность в отношениях с США и может нанести непоправимый ущерб его отношениям с соседями из Юго-Восточной Азии.

Лу Ли Ши, бывший инструктор Военно-морской академии Тайваня в Каосюнге, сказал, что строительство и развитие искусственных островов — особенно взлетно-посадочных полос и радиолокационных систем, построенных на рифах Огненный Крест, Мисчиф и Суби, которые существовали в течение последних нескольких лет, были частью плана ADIZ Пекина.

«Недавние спутниковые снимки показывают, что Народная армия освобождения развернула самолет раннего предупреждения и управления KJ-500 и противолодочные патрульные самолеты KQ-200 на Огненном рифе», — сказал он, ссылаясь на фотографии, сделанные израильской компанией ImageSat International и Азиатской инициативой прозрачности на море в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), расположенном в Вашингтоне.

Было также ясно, что на рифе строятся вентилируемые сооружения, что говорит о том, что истребители, которые должны быть защищены от высоких температур, влажности и солености в регионе, также вскоре будут развернуты там, сказал Лу.

«По прибытии истребителей НОАК они могут присоединиться к самолетам раннего предупреждения и противолодочной авиации при проведении патрульных операций ADIZ».

Ли Цзе, базирующийся в Пекине военно-морской эксперт и старший полковник НОА в отставке, сказал, что страны обычно ожидают объявления о создании ADIZ, пока у них не будет необходимого оборудования для обнаружения, боевых возможностей и другой инфраструктуры для управления ею.

Но если бы это было подходящее время, Пекин мог бы сделать объявление раньше, сказал он.

«Пекин объявил ADIZ в Восточно-Китайском море, даже несмотря на то, что НОАК по-прежнему не в состоянии обнаруживать, отслеживать и изгонять навязчивые иностранные самолеты, — сказал он.

Суби Риф Южно-Китайское море маленькое

Риф Суби на спутниковом снимке, 20 марта 2018 года. Планета Labs

Другой китайский военный источник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности этого вопроса, сказал, что, как и вопрос готовности, Пекин осознал, что Южно-Китайское море намного больше Восточно-Китайского моря и поэтому потребует значительных ресурсов.

«Пекин не решается объявить ADIZ в Южно-Китайском море из-за ряда технических, политических и дипломатических соображений», — сказал он.

В 2010 году китайские власти сообщили японской делегации, посетившей Пекин, что они рассматривают возможность создания ADIZ Восточно-Китайского моря. Согласно отчету CSIS за 2017 год, Пекин заявил, что этот вопрос требует обсуждения, поскольку его планы совпадают с зоной противовоздушной обороны Японии.

Эта новость вызвала гнев Токио, который отреагировал созданием собственной ADIZ, охватывающей острова Сенкаку — известные как Diaoyu на Мандарине — группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, на которые претендуют Япония, материковый Китай и Тайвань.

Напряженность в отношениях между Токио и Пекином обострилась после того, как первый купил Сенкаку у частного владельца в сентябре 2012 года, что побудило Пекин объявить о своей ADIZ в ноябре следующего года.

«Китай объявил о создании первого ПВО раньше, чем планировалось, из-за необходимости отстаивать свой суверенитет над островами Diaoyu», — сказал Ли. Но этот шаг вызвал обратную реакцию, и Япония, и США осудили его.

Хотя в последние годы отношения между Японией и Китаем улучшились, напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном неуклонно возрастает, и обе стороны сталкиваются по многим направлениям — от торговли и технологий до военных и идеологических проблем.

Их отношения подвергаются дальнейшему давлению в результате пандемии Covid-19, когда высокопоставленные чиновники обмениваются обвинениями и оскорблениями в связи с их соответствующим обращением с кризисом в области здравоохранения и возможным происхождением смертельного коронавируса.

В прошлом месяце военные самолеты США, в том числе самолеты-разведчики EP-3E и RC-135U, провели по меньшей мере девять боевых вылетов и патрулирование над Южно-Китайским морем, сообщает сайт авиационного слежения Aircraft Spots.

В то время как Пекин рассматривает почти все море как свою суверенную территорию, у Вьетнама, Филиппин, Тайваня, Малайзии и Брунея есть противоречивые требования.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 343

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