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В Швеции борются с массовым скоплением людей с помощью куриного помета (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Швеции борются с массовым скоплением людей с помощью куриного помета (ВИДЕО)
 
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Власти шведского города Лунд нашли весьма оригинальный способ борьбы с массовыми скоплениями людей в период пандемии коронавируса.

В Швеции борются с массовым скоплением людей с помощью куриного помета (ВИДЕО)

Они разбрасывают тонны куриного помета в парках и скверах в надежде, что запах отпугнёт желающих собираться большими группами. А повод выбрали не тривиальный, а исторический, информирует enovosty.com/news.

Ежегодный ночной пикник в Вальпургиеву ночь, языческий праздник весны, который шведы празднуют столетиями.

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Стоит отметить, что ежегодно Вальпургиеву ночь отмечает порядка 30 тысяч человек, которые собираются вместе на ночных гуляниях в местных парках отмечая приход весны.

В этой истории есть пару интересных моментов. Во-первых, куриный помет без специальной переработки крайне опасен не только для зелёных насаждений, но и для человека, поскольку содержит около ста видов патогенных микроорганизмов, включая птичий грипп. А в больших концентрации ещё и способен выжечь до основания все зелёные насаждения, поскольку концентрация мочевины в помете просто зашкаливает.

Ну и запах, амбре, от парков может распространятся на десятки километров отравляя воздух. К примеру, шведский парк будет отравлен 500 кубометрами диоксида, а также метаном и аммиаком. Не стоит говорит, какой вред это принесёт не только фауне и флоре, но и человеку.

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И что характерно, все это безобразие происходит на родине Греты Тумберг, ярой активистки и защитницы экосистемы планеты.

Пока мы не слышали о реакции Греты на тонны куриного помета в славном городе Лунд, жители которого ещё пару дней не выйдут из дома, опасаясь прослезиться от едкого запаха куриного дерьма в воздухе.

А о дальнейшей судьбе прекрасных парков и скверов города Лунд, после удобрения токсичным куриным пометом, стоит только догадываться.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 169

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