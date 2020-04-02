В Великобритании увеличивается смертность от COVID-19
В Великобритании количество умерших от вируса COVID-19 по состоянию на 1 апреля выросло на 24% и составило 2921 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 2 апреля было протестировано 163 194 человека, из которых 33 718 дали положительный результат.
«Из тех, кто был госпитализирован с положительным результатом на коронавирус, 2921 человек скончались», — сказали в министерстве.
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В NHS England сообщили, что из 561 человека, которые умерли в английских больницах за последние сутки, у 44 человек не было никаких других сопровождающих заболеваний.