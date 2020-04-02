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Музыканты Национального оркестра Франции, сидя на карантине, записали онлайн-концерт (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Музыканты Национального оркестра Франции, сидя на карантине, записали онлайн-концерт (ВИДЕО)
 
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Музыканты Национального оркестра Франции записали онлайн-концерт

Национальный оркестр Франции использовал современные технологии, чтобы записать онлайн-концерт, исполняя Bolero de Ravel. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Видео, размещенное в воскресенье, быстро набрало сотни тысяч просмотров. Онлайн-концерт начинается с игры трех музыкантов: виолончелиста, скрипача и перкуссиониста, у которого на барабане написано «Оставайся дома».

Музыкальное напряжение и сила нарастают по мере того, как все больше и больше музыкантов присоединяются к исполнению

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«Для нас публика необходима. Без публики нас не существует», — сказал гитарист Дидье Бенетти. «Изоляция имеет непредвиденный эффект. Мы начинаем понимать, что мы действительно нужны друг другу», — сказал Дидье


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 28

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