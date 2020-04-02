Мировые цены на продовольствие резко снизились

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В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что мировые цены на продукты питания в марте резко снизились в связи с пандемией инфекции COVID-19 , информирует enovosty.com/news.

Среднее значение индекса продовольственных цен уменьшилось на 4,3 пункта. Согласно предоставленной информации, больше всего упали цены на сахар (-19,1%) растительные масла (-12%), молочную продукцию (-3%), зерновые (-1,9%). Снижение цен обусловлено превышением предложения над спросом, так как жители многих стран находятся на самоизоляции из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что ФАО призывает все страны мира не ограничивать международную торговлю для избежания дефицита и подорожания продуктов питания.