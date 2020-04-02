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Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19
 
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Иранские хакеры посылают фишинговые письма сотрудникам ВОЗ для получения информации о COVID-19

Иранские хакеры осуществили хакерские атаки на Всемирную Организацию Здравоохранения с целью получения более подробной информации о пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В марте попытки взлома информационной системы ВОЗ увеличились более чем в два раза. Хакеры пытались украсть пароли у сотрудников ВОЗ, посылая «фишинговые» сообщения, имитирующие веб-сервисы Google, на их электронную почту. «Мы знаем об атаках со стороны поддерживаемых правительством Ирана хакеров, нацеленных на международные организации здравоохранения», — сказал анонимный источник

Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19

Правительство Ирана отрицает какую-либо причастность к атакам. «Это просто ложь, чтобы оказать большее давление на Иран», — сказал представитель министерства информационных технологий Ирана.

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Человек, близкий к разведке США, сказал, что Соединенные Штаты знают об иранской хакерской кампании и что такие нападения являются стандартным явлением во время международного кризиса.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 70

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