Индийские фермеры из-за падения спроса вынуждены скармливать клубнику и брокколи крупному рогатому скоту

Главная » Последние новости » Новости мира » Индийские фермеры из-за падения спроса вынуждены скармливать клубнику и брокколи крупному рогатому скоту Индийские фермеры из-за падения спроса вынуждены скармливать клубнику и брокколи крупному рогатому скоту

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Эти продукты фермеры практически безуспешно пытаются транспортировать и продавать в городах в условиях трехнедельной изоляции., информирует enovosty.com/news.

Спрос на такие сельскохозяйственные продукты обычно возрастает летом, но из-за беспорядка в цепочке поставок в Индии фермеры не могут доставлять товары на рынок.

Внезапное падение спроса наносит ущерб миллионам фермеров во второй по численности населения стране в мире: число случаев заболевания коронавирусом возросло до более чем 1900 в Индии, а число погибших в среду выросло до 50 человек.

«Туристы и производители мороженого являются основными покупателями клубники, но сейчас туристов нет», — сказал Анил Салунхе, когда кормил корову клубникой, выращенной на ферме площадью 2 акра в районе Сатара.

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Он надеялся заработать 800 000 рупий ($10 600), но теперь даже не возместил свои траты на производство в размере около 250 000 рупий, поскольку стало трудно перевозить продукцию в крупные города.

Мунишамаппа, фермер из Бангалора, не смог продать 15 тонн винограда — он потерял 500 000 рупий на своем урожае.

По его словам, он даже просил жителей ближайшей деревни забрать его товар бесплатно, но мало кто пришел.

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Индийский виноград также экспортируется в Европу, которая за последние несколько недель резко сократила закупки, так как вирус там наносит большой урон, сказал Дайанеш Угле из компании Sahyadri Farms, крупнейшего в стране экспортера винограда.

Тем временем производители дорогих цветов, таких как гербера и гладиолусы, обеспокоены тем, что свадьбы, которые обычно вызывают большую часть спроса, были отменены.

«Летом я продаю один цветок по 15–20 рупий. Теперь никто не хочет покупать даже за 1 рупию», — сказал Рахул Павар, который владеет цветочной фермой площадью 2 акра, собирая цветы, чтобы свалить их в компостную яму.

Другой производитель цветов Сачин Шелар говорит, что основная часть его доходов приходилась на летний сезон, но продажи в этот критический период сошли на нет.

Аджай Джадхав, который продает элитным ресторанам базилик, салат айсберг и пак-чой, выращенные на его ферме, сказал, что его односельчане не будут забирать овощи даже бесплатно.

«У меня нет выбора, кроме как делать навоз из этих экзотических продуктов», — сказал он. «Сельские жители даже не знают названия этих овощей. Забудьте о том, чтобы они готовили это.

Источник: Reuters