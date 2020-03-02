Момент атаки на два сирийских самолета СУ-24 над Идлибом попал на видео

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Появилось новое видео, показывающее, как турецкие военные сбили сирийский правительственный штурмовик Су-24 над Идлибом 1 марта.

Страшное видео показывает пламя, охватившее сирийский самолет Су-24 после того, как он был сбит ракетой, информирует enovosty.com/news.

В самолете находились два пилота, которые, как сообщается, катапультировались с помощью парашютов.

Министерство обороны Турции заявило, что оно сбило два самолета Су-24 после того, как был сбит один из ее вооруженных беспилотных летательных аппаратов средней высоты, Anka-S.

Ранее в воскресенье Сирия заявила, что северо-западное воздушное пространство было закрыто, и любой введенный в действие самолет или беспилотник «будет рассматриваться как враждебный и будет сбит».

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Сирийское информационное агентство SANA подтвердило, что самолеты были сбиты над провинцией Идлиб, и добавило, что никто не пострадал в результате нападения. Пилоты использовали парашюты и благополучно приземлились.

Государственное турецкое агентство Anadolu также сообщило, что в сирийском военном аэропорту Аль-Найраб, расположенном на окраине центра города Алеппо, были нанесены воздушные удары.

Сирийские силы использовали аэродром для «нападений на турецкие вооруженные силы и гражданских лиц в Идлибе», говорится в сообщении.

«Диапазон действий режима стал еще более ограничен, так как военный аэропорт Аль-Найраб стал непригодным для использования», — цитируют источники.

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Источник: Defence-blog