В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700
В Италии опасаются, что коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике страны
Итальянские чиновники опасаются, что коронавирус может нанести больше ущерба туристической отрасли и
экономике страны, чем террористические акты в США 11 сентября. Общее число инфицированных опасным заболеванием достигает 1700 человек, а число смертей возросло до 34. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Власти сообщили, что за последние 48 часов число подтвержденных случаев опасного заболевания возросло на 566 человек и составило 1694.
Стремительное увеличение числа заболевших происходит на фоне мощной государственной политики по сдерживанию распространения коронавируса, включая изоляцию 11 городов с общей численностью населения более 50 000 человек.
Читайте: Коронавирус заразил сотни заключенных в китайских тюрьмах, - Reuters
В США призвали граждан воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса. «Заявление правительства США, призывающее американцев отложить поездку в Италию из-за распространения нового вируса, является «последним ударом» по туристической отрасли страны», — сказал президент гостиничной ассоциации Италии Федералберги Бернабо Бокки.