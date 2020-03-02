В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700

Главная » Последние новости » Новости мира » В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700 В Италии от коронавируса умерло 34 человека, а число заболевших превысило 1700

Закрыть Отправить

В Италии опасаются, что коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике страны

Итальянские чиновники опасаются, что коронавирус может нанести больше ущерба туристической отрасли и

экономике страны, чем террористические акты в США 11 сентября. Общее число инфицированных опасным заболеванием достигает 1700 человек, а число смертей возросло до 34. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Власти сообщили, что за последние 48 часов число подтвержденных случаев опасного заболевания возросло на 566 человек и составило 1694.

Стремительное увеличение числа заболевших происходит на фоне мощной государственной политики по сдерживанию распространения коронавируса, включая изоляцию 11 городов с общей численностью населения более 50 000 человек.

Читайте: Коронавирус заразил сотни заключенных в китайских тюрьмах, - Reuters

В США призвали граждан воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса. «Заявление правительства США, призывающее американцев отложить поездку в Италию из-за распространения нового вируса, является «последним ударом» по туристической отрасли страны», — сказал президент гостиничной ассоциации Италии Федералберги Бернабо Бокки.