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В Германии министр отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Германии министр отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса (ВИДЕО)
 
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Хорст Зеегофер отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер на совещании по проблемам миграции отказался пожимать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за распространения коронавируса, информирует enovosty.com/news.

На совещании Меркель протянула руку Хорсту Зеегоферу, чтобы поздороваться. Однако Зеегофер показал жестом, что не будет здороваться и отодвинулся от канцлера, вызвав смех у окружающих. Меркель в ответ сказала, что «это было правильно».

Ранее Министр внутренних дел Хорст Зеегофер говорил журналистам, что выступает против рукопожатий из-за вспышки коронавируса COVID-2019. Напомним, количество заболевших коронавирусом в Германии достигло 150 человек.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 155

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