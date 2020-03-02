Мировые фондовые индексы опять снижаются из-за коронавируса

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Мировые фондовые индексы опять снижаются из-за угрозы коронавируса

Растущие опасения относительно экономических последствий стремительного распространения коронавируса привели к тому, что, несмотря на мощные меры стимулирования экономик крупнейшими центробанками, мировые фондовые индексы начали падать. Об этом сообщает Пэн Пилас в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Британский FTSE 100 снизился на 0,2% до 6555, а французский CAC 40 уменьшился на 1,2% до 5244. Немецкий DAX упал на 1,3% до 11 735. В США фьючерсы на Dow Jones снизились на 0,8%, а фьючерсы на S&P 500 упали на 1,1%.

За прошлую неделю фьючерсы на Dow Jones уменьшились на 3583 пункта или на 12,4%, а фьючерсы S&P 500 снизились на 11,5%. Инвесторы надеются на снижение базовой ставки ФРС.

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