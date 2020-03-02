Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы к последствиям коронавируса

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Международный валютный фонд и Всемирный банк заявили, что готовы предоставить финансовую помощь различным странам для решения социальных и экономических проблем из-за стремительно распространяющего коронавируса, информирует enovosty.com/news.

В совместном заявлении организаций говорится, что финансовую поддержку они готовы предоставить, в первую очередь, бедным странам, где системы здравоохранения находятся в неудовлетворительном состоянии. «Международное сотрудничество имеет важное значение для преодоления воздействия вируса COVID-19 на здоровье людей и экономику», — говорится в заявлении МВФ и Всемирного банка

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) предупредила, что эпидемия приводит к масштабному спаду мировой экономики и призвала правительства и центральные банки принять все необходимые меры, чтобы избежать еще более резкого спада.

МВФ также может расширить существующие программы кредитования для преодоления проблем, связанных с распространением коронавируса. Например, в 2014 году она предоставила дополнительные средства Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне для борьбы с эпидемией лихорадки Эболы.

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