Вертолеты Boeing MH-139A Grey Wolf поступят на вооружение ВВС США в 2021 году

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Вертолет Boeing MH-139A Grey Wolf будет передан в эксплуатацию ВВС США в 2021 году.

В компании Boeing сообщили, что вертолет Boeing MH-139A Grey Wolf будет передан в эксплуатацию ВВС США в 2021 году. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Boeing MH-139A Grey Wolf оснащен специальным бортовым комплексом обороны, который предназначен для защиты вертолета от межконтинентальных баллистических ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Согласно сообщению компании Boeing, MH-139A сочетает в себе эксплуатационную гибкость и безопасность.

Вертолеты обеспечат безопасность стратегических ракетных комплексов шахтного базирования. Также вертолеты могут быть использованы при поиске и спасении граждан, в воздушных перевозках пассажиров и других миссиях, включая школу выживания.

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Разработка нового вертолета была осуществлена в соответствии со Стратегией национальной обороны, а поиск производителя осуществлялся путем открытого конкурса. Бюджет заказа составил 2,38 млрд. долл. США.