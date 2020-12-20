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В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику: в Беларуси начинается новая акция оппозиции «Марш народного трибунала»

Главная » Последние новости » Новости мира » В центр Минска стянули силовиков и спецтехнику: в Беларуси начинается новая акция оппозиции "Марш народного трибунала"
 
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В Беларуси начинается очередная воскресная акция протеста за отставку президента Александра Лукашенко. Сегодня она называется "Марш народного трибунала".

После жестких задержаний и избиений протестующих в Минске оппозиция отказалась формировать единую колонну и двигаться в центр города. Теперь акции проводятся децентрализованно в разных районах города. Но силовики в Минске все равно стянули спецтехнику и перекрывают все центральные улицы, информирует enovosty.com/news.

Автобусы с силовиками дежурят у площади Государственного флага недалеко от Дворца независимости. На улице Саперов, напротив самого дворца, припаркованы машины с колючей проволокой. Также сотрудники МВД были замечены у стелы на проспекте Победителей и в сквере Дзержинского напротив здания КГБ.

Сейчас в разных районах Беларуси отважные люди с бело-красно-белыми флагами выстраиваются в цепь солидарности и кричат «Лукашенко — трибунал!». Проезжающие мимо автомобилисты поддерживают их гудками, сообщает белорусское издание Tut.by

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При этом движение поддержки Лукашенко «Ябатька» вывело на улицы Минска колонну тракторов с государственными флагами Беларуси под песню «Любимую не отдают». Колонну сопровождают машины ГАИ.

На видео попало жестокое задержание силовиками мужчины во дворе на улице Одинцова в Минске. Мужчину повалили на землю, бьют, стяжкой связывают руки. Затем поднимают и уводят, при этом снова бьют.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2008

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