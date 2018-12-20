The New York Times: Нидерланды собираются подавать в суд на Россию за сбитый «Боинг» под Донецком

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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок планирует подать иск в международный суд на Россию за крушение «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком

Нидерланды рассматривают вероятность подачи иска в международный суд на Россию по обвинению в крушении гражданского авиалайнера рейса МН17 над Украиной в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов, — сообщает журналист Майкл Счвиртц в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

В письме, направленном в парламент Нидерландов, министр иностранных дел Стеф Блок сообщает, что Россия отказывается начать переговоры о возможном урегулировании ситуации, в том числе компенсации жертвам крушения Boeing 777, и что правительство рассматривает «возможные последующие действия», включая «передачу вопроса в международный суд».

Нидерланды и Австралия, граждане которых составляют большую часть жертв, «несколько раз обращались в Россию с просьбой принять участие в официальных встречах по этому вопросу для установления истины и достижения справедливости», — сообщает Стеф Блок

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Дипломатические усилия, по словам главы МИД, не привели к переговорам «об ответственности России», хотя правительство Нидерландов остается открытым для диалога.

Россия отрицает какую-либо причастность к нападению, а западные страны обвиняют Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании по дезинформации.