The New York Times: Экономика США демонстрирует успешные темпы роста

Экономика США демонстрирует успешные темпы роста

Экономика США, которая совсем недавно демонстрировала предупреждающие признаки резкого замедления темпов роста, должна завершить год c хорошими показателями благодаря уменьшению базовой учетной ставки ФРС и прекращению торгового конфликта между США и Китаем. Об этом сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

В Министерстве торговли США сообщили, что экономический рост в третьем квартале составил 3,1%. Ожидается, что в 2019 году рост ВВП достигнет 2,3%, в то время как в 2018 году рост ВВП составлял 2,9%.

Аналитики полагают, что в 2020 году рост замедлится до 1,8%. Это связано с сохраняющейся неопределенностью в отношениях между США и Китаем. Другим сдерживающим фактором могут стать президентские выборы 2020 года, которые вызывают беспокойство относительно будущего курса государственной политики

