Россияне стали меньше думать и хуже жить, — Портников

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Известный журналист Виталий Портников анализирует результаты опроса, проведенного «Левада-Центр«, по результатам которого оказалось, что 66% россиян ностальгируют по временам СССР

Согласно опроса, проведенного «Левада-центр», выяснилось, что в России увеличивается количество граждан, ностальгирующих по временам СССР. По результатам опроса оказалось, что среди опрошенных 66% респондентов хотят реинкорнировать СССР, — пишет известный журналист Виталий Портников, информирует enovosty.com/news.

Причиной данной тенденции, по мнению журналиста, является падение уровня жизни россиян. К тому же, по телевизору российским гражданам постоянно рассказывают о том, как хорошо было жить в СССР. А реальность СССР, в которой были дефицит продуктов питания и одежды, война в Афганистане и отсутствие демократии, остается за горизонтом мировоззрения не только пожилых людей, но и молодого поколения.

На данный момент, по мнению Портникова, главной задачей Кремля является необходимость удержания власти, что можно достичь только благодаря трансформации авторитарного режима в тоталитарный, уничтожению независимого суждения и жесткому контролю над СМИ.

Исходя из того, какое количество населения поддерживает СССР можно сделать вывод, что граждане России готовы к рабству, а войну воспринимают как возможность обогащения. Данную идею подтверждает оккупация Россией Крыма, которую многие россияне восприняли не только как возвращение полуострова в “родную гавань”, но и как возможность обогатиться за счет чужого имущества.

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Именно желание обогатиться за счет чужого имущества провоцировало большевиков оккупировать Украину и другие страны. И именно это желание, по мнению Виталия Портникова, является подлинной причиной ностальгии по “совку”.