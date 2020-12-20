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Польская армия получила первый зенитно-ракетный комплекс PILICA

Главная » Последние новости » Новости мира » Польская армия получила первый зенитно-ракетный комплекс PILICA
 
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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в пятницу, что первая зенитно-ракетная и артиллерийская система PILICA (PSR-A) официально передана 3-й ракетной бригаде ПВО.

Система ПВО ближнего действия разработана консорциумом PGZ-PILICA, который состоит из компаний группы PGZ: PGZ SA, PIT-RADWAR SA, PCO SA и Zakłady Mechaniczne Tarnów в качестве системного интегратора. Система была разработана в ответ на запрос польских вооруженных сил.

Система PILICA состоит из 6 огневых частей ПВО, включая артиллерийские тягачи, командного пункта, радиолокационной станции, 2 транспортных средств и 2 боевых машин. Каждый огневой модуль ПВО системы PSR-A PILICA состоит из двух пушек калибра 23 мм и двух зенитных ракетных установок GROM / PIORUN. Каждый комплект имеет свою оптоэлектронную головку с тепловизионной камерой и лазерным дальномером. Эта конфигурация предоставляет системе PILICA возможность выполнять автономные операции, а также работать в рамках интегрированной многоуровневой противовоздушной обороны как системы очень малого радиуса действия (VSHORAD).

По заявлению PGZ Group, интегрированная компьютерная система обеспечивает высокую эффективность обнаружения и идентификации целей.

PSR-A PILICA будет работать с системами командования и противовоздушной обороны стран НАТО, и ее покупка станет еще одним шагом на пути к усилению возможностей Польши в области противовоздушной обороны.

Источник: Defence-blog


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