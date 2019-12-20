Пока еще слишком рано списывать авианосцы, — бывший командующий ВМС Индии
Береговой воздушный транспорт все еще ограничен дальностью полета, и поэтому слишком рано списывать авианосцы, поскольку они продолжают оказывать огромное влияние на море.
Об этом заявил бывший Командующий ВМС Индии Сунил Ланба., информирует enovosty.com/news.
«Боевая группа авианосцев — это сложная группа кораблей (включая авианосец и подводные лодки) … она обладает огромной способностью оказывать влияние на море. Поэтому, на мой взгляд, еще рано списывать их», — сказал бывший Командующий морского штаба.
«Во всем мире есть сегмент, особенно в воздушных силах, который говорит об уязвимости авианосца, авиации и самолетов, базирующихся на берегу. Они могут делать свою работу, но они ограничены по дальности», — сказал Ланба.
Ланба также заявил, что любая платформа в море имеет свои уязвимости, будь то подводная лодка, эсминец, фрегат или авианосец.
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«Когда я разговаривал со своими американскими коллегами, у нас все еще остались вопросы о способности Китая на самом деле нанести удар по авианосцу в море на расстоянии более 1000 морских миль», — сказал он. ВМС США заявили, что даже если военно-морской флот Китая способен наносить такие дальние удары, у них есть возможности для устранения этой угрозы.