Французская армия будет использовать искусственный интеллект для обнаружения боевых машин противника

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Европейский производитель ракет MBDA в рамках исследовательской программы французского генерального директората по вооружениям разработал возможность автономного отслеживания угроз и обнаружения объектов с помощью изображений с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно недавнему заявлению компании, эта программа, получившая название 2ACI, была обучена с использованием только компьютерных образов перед интеграцией во встроенную систему. Затем она продемонстрировала свою эффективность в обнаружении, распознавании и идентификации транспортных средств с помощью инфракрасного изображения, информирует enovosty.com/news.

Как отмечает компания, система 2ACI с алгоритмами на основе ИИ может применяться в любом тактическом контексте, днем ​​или ночью, при плохих погодных условиях, независимо от того, являются ли машины стационарными или мобильными, одиночными или множественными. Эта помощь оператора соответствует наземным эксплуатационным требованиям, но также может быть распространена на военно-морской или воздушный контекст.

Благодаря возможности доступа к обширной базе данных с историей, сравнениями и, казалось бы, безграничной сферой взаимосвязанных переменных, компьютерные алгоритмы на базе искусственного интеллекта могут все чаще выполнять такие вычисления.

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Также было отмечено, что в результате работы данной программы изготовлено два демонстратора. Первый был установлен на тяжелую бронированную машину и прошел испытания в эксплуатационных условиях на полигоне DGA-Techniques Terrestres (наземные методы DGA). Второй был доставлен в DGA-Maîtrise de l’Information (управление информацией DGA) для лабораторной оценки.

Эти демонстраторы доказали оперативную эффективность функции 2ACI и то, что она может быть интегрирована со временем в боевую систему французской армии Scorpion, а также в огневую часть ракеты средней дальности / MMP.

Эта технологическая программа была проведена MBDA совместно с французским стартапом Kalray — пионером процессоров для новых интеллектуальных систем.

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Источник: Defence-blog