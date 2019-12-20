Associated Press: Во Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро
Французское агентство по конкуренции оштрафовало Google на 150 миллионов евро
Во Франции Главное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством оштрафовало Google на 150 миллионов евро (166 миллионов долларов) за «злоупотребление доминирующим положением» на рынке онлайн-рекламы. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.
В управлении сообщили, что американская компания плохо обращалась с покупателями рекламы, а методы, используемые платформой Google Ads, «непрозрачны и трудны для понимания»
Главное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством порекомендовало Google сделать более прозрачными и четкими правила для объявлений, рекламы и процедуры замораживания учетных записей.
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В последние годы компания Google уже пострадала от многомиллиардных штрафов, наложенных представителями Европейского Союза, и постоянно сталкивается с усиливающимся давлением со стороны регулирующих органов ЕС