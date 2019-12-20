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Associated Press: Во Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Во Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро
 
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Французское агентство по конкуренции оштрафовало Google на 150 миллионов евро

Во Франции Главное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством оштрафовало Google на 150 миллионов евро (166 миллионов долларов) за «злоупотребление доминирующим положением» на рынке онлайн-рекламы. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

В управлении сообщили, что американская компания плохо обращалась с покупателями рекламы, а методы, используемые платформой Google Ads, «непрозрачны и трудны для понимания»

Associated Press: Во Франции оштрафовали Google на 150 миллионов евро

Главное управление по вопросам конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством порекомендовало Google сделать более прозрачными и четкими правила для объявлений, рекламы и процедуры замораживания учетных записей.

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В последние годы компания Google уже пострадала от многомиллиардных штрафов, наложенных представителями Европейского Союза, и постоянно сталкивается с усиливающимся давлением со стороны регулирующих органов ЕС


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 33

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